Uprava zagrebačke plinare je izgubila milijunski posao: Sve otkrili radnici pa im sad prijete

Zagrepčanima više neće stizati uplatnice od Gradske plinare Zagreb-Opskrba, njihov će posao, nakon provedenog natječaja, preuzeti tvrtka Međimurje plin iz Čakovca. Nakon takve odluke Hrvatske energetske regulativne agencije (HERA), zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sazvao je izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je, između ostalog, kritizirao kriterije za natječaj. Kaže i kako ga zanima koji je motiv tvrtke Međimurje plin da se javi na natječaj..

Gostujući na Dnevniku Nove TV, nakon te odluke, Vlatko Kottnig, predsjednik Sindikata distribucije plina i plinske tehnike, rekao je kako su radnici u strahu i da su preplašeni.

- Od pravne službe su dobili mail u kojem ih se zastrašuje da ne istupaju u javnost jer time rade štetu firmi, kao da su oni prouzročili ovu štetu - rekao je.

Dobili smo na uvid mailove koji su radnicima danas poslani. U njima se između ostalog navodi i kako se 'odredbom ugovora o radu radnika obvezuje da svojim javnim izjavama o Poslodavcu ili o svom radu za Poslodavca, neće štetiti ugledu Poslodavca'.

Navedeno je i kako je na temelju Ugovora o radu radniku zabranjeno otkrivati ili učiniti dostupnima podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu poslodavca. Kažu i kako je radnik koji je snimio razgovor sa svojim nadređenim prekršio interne propise i narušio povjerenje poslodavca te izazvao bojazan da bi radnik i u budućnosti mogao snimati i pohranjivati razgovore s predstavnicima poslodavaca. Upozoravaju i kako je to kazneno djelo.

- Pozivaju se svi radnici da se suzdrže od bilo kakvih radnji i činjenja koje, sukladno ugovoru o radu i internim aktima poslodavca predstavljaju kršenje odredbi istih. Poseban naglasak se stavlja na davanje izjava novinarima t obraćanja medijima svih vrsta i iznošenja podataka i informacija trećim osobama - navodi se u mailu i dodaje kako izjave za medije daje Uprava Društva.

- Dobro je da nam još nisu najavili Goli otok - kratko nam je jedan od radnika prokomentirao mail kojeg su dobili.

Podsjetimo, Kottnig je još u ponedjeljak komentirao kako se Uprava ponovno kockala sa sudbinom tvrtke.

- Ovo je rezultat njihove nesposobnosti i nastat će pravi kaos – rekao nam je.

Kako se dogodilo da Gradska plinara Zagreb – Opskrba izgubi Zagreb nakon toliko godina? Kako smo već objavili, vjerovali su da se nitko drugi ne može javiti i da im je posao zajamčen. Dva puta su dali lošiju ponudu.

Trenutačna marža GPZO-a iznosi 9,6 eura po megavatsatu. HERA je u travnju već poništila jedan natječaj kad je GPZO trebao izgubiti opskrbu Zagreba od Međimurje plina. Maksimalna cijena za ponudu je bila 11 eura za megavatsat, GPZO je ponudio 10,9, a Međimurje plin 10,8 eura. I u drugom pokušaju GPZO nije uspio. Ponude su otvorene u petak. Maksimalna cijena je bila 10,5 eura za megavatsat, GPZO je ponudio 10,2 eura, dok je Međimurje plin ponudio 9,5 eura.

24sata su ekskluzivno objavila i transkript dijela snimke koji dokazuje da je uprava išla s visokom cijenama jer je vjerovala da im nitko ne može konkurirati. Snimka je nastala prije poništenja prvog natječaja. Tad su u GPZO-u bili šokirani što njihova ponuda od 10,9 eura (1,3 eura više nego sad) nije prošla. Direktor Tomas objašnjava radnicima kako su formirali cijenu. Kaže da su se išli javiti samo za Zagreb jer im ostala područja nose gubitke.

- Sve te odluke su rađene u koordinaciji s vlasnikom i svi su bili upoznati. Gornja cijena je bila 11 eura. Vlasnik je gurao na 11, mi išli s 10,90, a Međimurje plin se javio s 10,80. U tom trenutku Međimurje plin je sam rekao da on to ne bi i tražio je od nas da zajedno odemo, da razgovaramo s HERA-om i da oni ipak taj dio ne preuzmu jer je to njima previše. Kažu, nismo planirali, eto dali smo ponudu, nismo planirali da ćemo dobiti – prepričava Tomas radnicima što su mu navodno rekli u konkurentu.

Objašnjava da je Međimurje plinu problematično preuzeti Zagreb jer su mali i trebali bi imati 15 puta više kupaca i 11 puta veće količine plina.

- Oni nemaju te količine i to su mi i sami rekli – kaže Tomas i naglašava da konkurencija nema kapaciteta.