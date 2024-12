Lagane plastične vrećice za voće i povrće od 1. siječnja više nisu besplatne: Evo koliko će koštati

Još od kraja 2022. se najavljivalo, a sada se službeno stupa na snagu. Od 1. siječnja iduće godine trgovački lanci će naplaćivati plastične vrećice koje se nalaze na odjelu voća, povrća, u koje se stavlja meso i riba ili na štandovima na tržnicama.

Cijena nije propisana pa će trgovci sami odlučivati kolika će biti njihova cijena. Najveći trgovački lanac u Hrvatskoj Konzum prvi je otkrilo cijenu po kojoj će ih naplaćivati, piše Danica.

- Od 1. siječnja u našim prodavaonicama na odjelima voća i povrća, mesnice i ribarnice naplaćivat će se korištenje laganih vrećica po cijeni od 1 centa po komadu. Sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, uvodi se naplata laganih vrećica od 1. siječnja 2025. godine. Pozivamo kupce da odgovorno koriste plastične vrećice kako bismo zajedno doprinijeli smanjenju plastičnog otpada - navode.

Šibenik: Novim pravilnikom naplaćivat će se lagane vrećice kakve se koriste na tržnici | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U Hrvatskoj je još od 2022. godine na snazi zabrana laganih plastičnih vrećica jer ih nije moguće koristiti više puta. To se odnosi na vrećice za nošenje čija je debljina stijenke do 50 mikrometara. Sada su na naplatu uveli i vrećice s debljinom stijenke do 15 mikrometara.

Uvođenjem naplate ovih vrećica pokušava se kupce potaknuti da koriste platnene ili papirnate vrećice ili da u kupnju idu s košarama.

