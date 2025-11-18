Laganini radio u Vjesniku zbog požara ne emitira program: 'Stravično je kako je gorjelo!'

U Vjesnikovom neboderu koji gori nalazi se i redakcija radija Laganini FM, čiji je direktor Josip Majher cijelu noć proveo pred plamtećom zgradom.

- Koliko sam vidio i pričao s vatrogascima, vatra nije probila do našeg kata. Ali s obzirom na to da to gori cijelu noć, nitko ne zna kakva je situacija unutra - rekao je za Telegram.

- Mi smo prije tri godine sve potpuno renovirali pa smo praktički vakumirali kat. To je bila stara građa, ogromni kanali, stare ventilacije i vjerojatno kroz to vatra prolazi. Mi smo to sve bili pozatvarali, temeljito smo napravili obnovu, a sad kakva je trenutačno situacija gore stvarno ne znam - dodao je.

Požar je, kaže, stravičan. "Kako su ti plameni sukljali, to je bilo strašno. To je nemoguće kako je to gorjelo", kazao je Majher.

Kat ispod je uništen, rekao je, i nije jasno što je ispod gorjelo, jer je prostor očišćen, čuo se s vlasnikom tog prostora.

Laganini FM trenutačno nije u mogućnosti emitirati program.

- Nitko ovo nije očekivao. Imamo požarne centrale i sve, da sve to tako zakaže... Većinski je vlasnik zgrade država. Očito je došlo do nekakvog propusta u sigurnosti kad se ovakav ogroman požar dogodio", kazao je.

Oglasilo se MInistarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.

- Sinoć, 17. studenog 2025. godine, oko 23 sata izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a vatra se širila vertikalno te je zahvatila više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca.

Zahvaljujemo svim interventnim službama – policiji i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba i svim vatrogascima koji su odmah izišli na teren i ulažu iznimne napore kako bi se požar stavio pod kontrolu. Uzrok požara je zasad nepoznat, a istraga će pokazati kako je došlo do njega. U zgradi je isključen plin i električna energija kako bi se spriječila veća šteta. Nasreću nema ozlijeđenih.

Republika Hrvatska suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom, stoji u priopćenju MInistarstva".

Poduzet će, kažu, sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa.