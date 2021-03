Dražen Lalić, sociolog koji se bavi političkom komunikacijom, komentirao je najnovije istupe predsjednika Zorana Milanovića i polemiku s premijerom Andrejom Plenkovićem.

- Svi smo bili u osnovnoj i srednjoj školi. Milanović je onaj huligan u razredu, onaj mangup, a Plenković je predsjednik razreda i odlikaš. Koji će biti zanimljiviji javnosti? O kome se više priča? - poručio je Lalić u RTL Direktu i dodao kako u polemici sudjeluju i drugi akteri kao što su to Milorad Pupovac i Vladimir Šeks.

- Koliko god se mi gnušali nad time, kao pristojni ljudi kojima je stalo do demokracije i pristojnosti kod političara, da naši političari budu i fini ljudi koji se brinu za zajednicu… Ali ova svađa, polemika, dijalog, kako god, je donijela dvije dobre stvari - tvrdi Lalić.

Prva, tvrdi Lalić, je zabava.

- U ovo teško doba epidemije, post potresa, ekonomske krize, ni reprezentacija nam nije igrala dobro. Cijelo to vrijeme smo imali zabavu. Ljudima je dosadio Netflix, ne mogu više gledati HBO i onda imaju zabavu. I tu Milanović prednjači. Njegov izričaj je doista originalan, ali onda prelazi granicu - poručio je. Druga dobra stvar je, ističe Lalić, što su ipak otvorene neke teme.

- Ovo što je jučer rekao Milanović, na pozive da se ide u njegov opoziv, Milanović je rekao da bi trebalo ići u opoziv Plenkovića i naveo je razloge koji se odnose na djelovanje premijera i vlade, a ti razlozi koji se tiču dovođenja ljudi u neravnopravan položaj vezano za epidemiju korone, situacije u pravosuđu, korupcije, on je spomenuo pola ministara u vladi i nekih drugih problema, to su činjenice i obični to svijet vidi - poručio je.

Što se tiče komunikacije Milanovića i Plenkovića, sociolog ističe kako Milanovićevu dominantno obilježava vrijeđanje i nepristojnost, a Plenkovićevu licemjerje i izbjegavanje istine.

- Ali itekako ima i kod Milanovića licemjerja. Recimo, vezano za Srbe. Ja nisam Srbin, ali ne mogu zaboraviti one izjave o mami lekarki, Plenkovićevoj majci, srpskom vodstvu da je šaka jada itd… On i nije dobre rezultate kao premijer što se tiče zaštite nacionalnih manjina, nije riješio zloglasni poziv za dom spremni i njegov mandat nije bio uspješan u nekim aspektima. A s druge strane, Plenković se koristi uvredama i nepristojnostima, a pogotovo iritira kod njega arogancija, on je iznad situacije, on je superioran i obojica pate od sujete i nemaju inkluzivnu retoriku, obojica su elitisti i arogantni - objasnio je Lalić.