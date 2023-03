Lalovac: Jedini recept u borbi s inflacijom rast plaća i mirovina

Saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac, komentirajući procjenu Državnog zavoda za statistiku (DZS) o inflaciji u ožujku od 10,6 posto, istaknuo je u petak kako je jedini recept u borbi s inflacijom rast plaća i mirovina.

„Mehanizmi moraju ići prema povećanju plaća, mala je korist od toga što će Državni inspektorat zaustaviti ili zamrznuti cijene. U svijetu nitko nije uspio kontrolirati cijene, u borbi za povećanje standarda vlade su odgovorile povećanjem plaća i mirovina, to je jedini recept u borbi s inflacijom”, izjavio je Lalovac u Hrvatskom saboru.

Prema prvoj procjeni DZS-a, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku su u odnosu na ožujak prošle godine u prosjeku više za 10,6 posto, dok su u odnosu na veljaču u prosjeku više za 0,8 posto.

„Prema procjenama DZS-a, vidimo da su još uvijek brojke dvoznamenkaste. Iako to u prvi mah znači nekakvo usporavanje nemojmo zaboraviti da je baza prošle godine bila vrlo visoka, oko sedam posto, što znači da je to kumulativno još uvijek 17,5 do 18 posto”, upozorio je Lalovac.

Pritom zanimljivim ocjenjuje što se govori cijelo vrijeme da je inflacija generirana viskom cijenama energije. Međutim, vidi se da je cijena energije rasla 7,5 posto, a cijena hrane 15 posto.

„Sada netko mora objasniti zašto duplo više raste cijena hrane od cijene energenata”, rekao je Lalovac i pozvao Vladu da to pojasni.

Vlada je donijela mjere za energiju koje daju određene učinke pa će ponovno trgovci morati odgovoriti zašto su cijene hrane porasle 100 posto više od energije, poručio je.

