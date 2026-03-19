Obavijesti

News

Komentari 2
MINIMALNA MIROVINA

Lalovac (SDP): U Hrvatskoj ulaskom u mirovinski sustav postajete socijalni slučaj

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Usklađivanje od samo 14 eura više na prosječnu mirovinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Najniža mirovina je dobar model. Neke su zemlje, poput Australije i Novog Zelanda, vidjele da postojeći modeli pokazuju velike socijalne razlike između umirovljenika i zajamčena minimalna mirovina, koja mora biti puno veća nego što je sada, pokazala se kao jedno od rješenja, komentirao je SDP-ov Boris Lalovac

Najavu predsjednika HSU-a Veselka Gabričevića da je s premijerom Andrejem Plenkovićem dogovorio utvrđivanje najniže mirovine, u oporbi su dočekali sa skepsom, iako podržavaju svako povećanje mirovina, a Lalovac ističe da u Hrvatskoj odlaskom s tržišta rada postajete socijalni slučaj.

Nedavno smo, izjavio je novinarima u Saboru, na sastanku OECD-a ozbiljno raspravljali o mirovinskim sustavima, da postojeći sustavi uplate u državni proračun jednostavno ne mogu davati dobre efekte prema umirovljenicima. Dosadašnji modeli, pokazuje se i u najrazvijenijim sustavima, bili su dizajnirani za uvjete prije 50 godina, no, sada svi vide da to nije model koji može dati pristojnu mirovinu, kazao je.

„Promjene mirovinskih sustava događaju se na svjetskoj razini jer se vidi da sve veći broj ljudi mora što duže raditi, a kada i uđu u mirovinski sustav, onda postaju socijalni slučaj. Hrvatska je po tome lider u Europi. Iz tržišta rada ne ulazite u tržište mirovina nego ste odmah socijalni slučaj. Situacija u Hrvatskoj je ekstremna, što su pokazala i istraživanja Eurostata”, upozorio je Lalovac.

Kod nas se nakon rada ide u socijalu pa u mirovini moraš dodatno raditi da bi preživio, što je ozbiljan strukturni problem, ističe.

„Ako će ga ovaj model poboljšati, dapače, da, ali hoće li biti dovoljan da bude održiv, to ćemo vidjeti kada vidimo brojke. Umirovljenici su najveći gubitnici inflacije i dajem bezrezervnu podršku povećanju mirovina, bez ikakve rasprave”, poručio je Lalovac.

Kekin: Plenkovića prikazati dobročiniteljem

Za Ivanu Kekin (Možemo!) to zvuči kao vijest kojom se premijera Plenkovića pokušava prikazati dobročiniteljem, 'a uopće ne znamo koliko će minimalna mirovina iznositi'. „Oni će težiti tome da što više umirovljenika bude iznad granice ruba siromaštva pa vidimo kako je umirovljenicima, sada ih više od trećine pluta po granici tako da o tom, potom. Deset godina nisu tu statistiku promijenili pa sumnjam da će i sada, mislim da se tu radi o farbanju javnosti”, ocijenila je.

Zvonimir Troskot (Most) smatra da ova najava može biti i davanje signala izbora, da s ovakvim postupcima pripremate teren za prijevremene izbore za koje je, kaže, Most spreman. To je vrlo jak signal prema političkom tijelu Hrvatske da će možda biti prijevremeni izbori i HDZ u svakom trenutku računaju kada bi im bili optimalni uvjeti za izbore, i to je jedino što njih interesira, istaknuo je.

„Ovdje nisu bitni umirovljenici i povećanje njihova standarda, bitno je samo da se pošalje signal da je politički kontingent od kojih najviše očekuju glasove u svakom trenutku spreman. Ako ocijene da je taj trenutak kraj 2026. godine, to će biti tada”, mišljenja je Troskot.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026