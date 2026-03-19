UBLAŽAVANJE TROŠKOVA

Split isplaćuje uskrsnice: Evo koliko će dobiti umirovljenici i socijalno ugroženi građani

ILUSTRACIJA - Umirovljenici | Foto: Patrik Macek/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Pravo na uskrsnicu može se ostvariti isključivo po jednoj osnovi. Korisnici naknada ne trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na uskrsnicu

Grad Split u petak, 20. ožujka, počinje isplatu uskrsnica od 70 eura umirovljenicima i socijalno ugroženim građanima kako bi im ublažio troškove i omogućio dostojanstveno obilježavanje Uskrsa.

Pravo na isplatu ostvaruju umirovljenici koji primaju potporu u sklopu projekta „Moj zlatni Split“. Njima će sredstva biti uplaćena na karticu „Moj zlatni Split“. Pravo imaju i njegovatelji s prebivalištem na području Splita koji primaju potporu. Njima će sredstva biti isplaćena na račun. Obuhvaćeni su i korisnici inkluzivnog dodatka Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji primaju naknadu. Isplata će im također ići na račun.

Pravo imaju i korisnici zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji ostvaruju pravo na troškove ogrjeva. Njima će sredstva biti uplaćena na račun. Uključeni su i socijalno ugroženi učenici i studenti, korisnici potpora i stipendija Grada Splita. I njima će sredstva biti isplaćena na račun.

Pravo na uskrsnicu može se ostvariti isključivo po jednoj osnovi. Svi korisnici naknada ne trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na uskrsnicu. Zahtjeve su obvezni podnijeti samo korisnici zajamčene minimalne naknade koje ne primaju troškove ogrjeva u 2026. godini od Grada Splita.

Obrazac zahtjeva dostupan je od srijede do 31. ožujka u Centralnoj pisarnici Grada Splita te na službenoj internet stranici Grada Splita. Ispunjeni zahtjev može se predati osobno u pisarnici, poslati poštom ili dostaviti elektroničkim putem na adresu pisarnica@split.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

