Split isplaćuje uskrsnice: Evo koliko će dobiti umirovljenici i socijalno ugroženi građani

Pravo na isplatu ostvaruju umirovljenici koji primaju potporu u sklopu projekta „Moj zlatni Split“. Njima će sredstva biti uplaćena na karticu „Moj zlatni Split“. Pravo imaju i njegovatelji s prebivalištem na području Splita koji primaju potporu. Njima će sredstva biti isplaćena na račun. Obuhvaćeni su i korisnici inkluzivnog dodatka Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji primaju naknadu. Isplata će im također ići na račun.

Pravo imaju i korisnici zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji ostvaruju pravo na troškove ogrjeva. Njima će sredstva biti uplaćena na račun. Uključeni su i socijalno ugroženi učenici i studenti, korisnici potpora i stipendija Grada Splita. I njima će sredstva biti isplaćena na račun.