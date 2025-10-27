Prodavači tvrde da nisu dizali cijene • Isti lampion u trgovini košta 0,99 centi, a na Mirogoju 4 eura • Krizanteme u posudi u dućanima su i po 5, a na groblju i do 20 eura
UOČI SVIH SVETIH PLUS+
Lampioni su od 1 do 10 eura, cvijeće od 12 eura. Pogledajte kolike su cijene bile prije eura
Dok se građani diljem Hrvatske pripremaju za blagdan Svih svetih, odnosno Dušni dan, cijene lampiona i cvjetnih aranžmana ponovno su tema razgovora na tržnicama i štandovima pokraj groblja. Usporedba podataka iz 2022. i 2024. godine pokazuje značajan rast cijena osnovnih proizvoda koji se tradicionalno kupuju za obilježavanje tih blagdana.
