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Karijera u 24
Lani crtić pomogao da se više ne boji pa o tome napisala 'knjigu'
Lana, djevojka u kolicima, zapamtila je svaki detalj svake epizode crtića koji se prikazivao na RTL-u, a onda to diktirala "u pero" svojoj asistentici. Tako je nastala 'knjiga' kojom Lana želi pomoći i drugim ljudima
<p><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">Ja vam imam ideja koliko vi ne možete ni zamisliti! Svašta mene zanima - egiptologija, grčka mitologija, znam i da su Japanci izumili crni sladoled, od sipe!, smije se, zajedno s nama, </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none"><strong>Lana Bolšec </strong>(</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">20), nejvjerojatno britka i pametna djevojka iz sela Petrova Gora u Hrvatskom zagorju. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">Prikovana je za kolica, odmalena boluje od cerebralne paralize no njezina životna energija i osmijeh osvajaju. Posjetili smo je zato što je velika zaljubljenica u animirane filmove, pri čemu najviše u japanski crtić <strong>Yu Gi Oh Zexal</strong>, koji se prikazivao na RTL-u, i koji joj je u mnogočemu, kaže, pomogao. Zbog tog je crtića napisala svoju "knjigu" - svojoj je asistentici <strong>Ivani Ivančir </strong>godinu dana diktirala svaki detalj svake od 98 epizoda crtića, koliko ih je prikazano na televiziji. Lanina knjiga ima 407 stranica, i veliko je blago. Govori o vjerovanju u dobro, o ljubavi i pomaganju, o tome kako je svaki, pa i naizgled najgori čovjek, u svojoj srži dobro biće. I sve to </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="il" style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Lana</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none"> zna, pa onda tako i promatra ljude - bez imalo predrasuda i sumnje.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">- Dobar dan! Ja sam </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="il" style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Lana</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">, djevojka s posebnim potrebama, i obožavam crtiće!, dočekala nas je radosno u dnevnom boravku obiteljske kuće. Živi s mamom Nadom i tatom Tomom, mlađom sestrom Eleonorom, dok je najstarija kći Maja nakon udaje otišla od kuće pa je </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="il" style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Lana</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none"> danas već i teta trima nećakinjama. Odmah nam pokazuje svoju knjigu i počinje priču o tome kako joj je Yu Gi Oh Zexal, točnije njegovi junaci Astral i Yuma, promijenio život.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><h2>'Crtić se prestao prikazivati istoga dana kad mi je umro prijatelj, očajna sam'</h2><h2><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">"Ova je knjiga posvećena svim invalidnim osobama, ali i ostalim ljudima. Uz pomoć crtića Yu Gi Oh Zexal mogla sam raditi stvari koje prije nisam uspijevala. Prije, kad bi netko uopće spomenuo ulazak u trgovinu, ja bih se sledila od nelagode, ali sam uz pomoć Astrala i Yume savladala taj, i brojne druge strahove. Zahvaljujući epizodi u kojoj Astral jednog drugog lika uči kako jesti žlicom, i ja sam to uspjela! Naučila sam, najvažnije, kako nikad ne odustati jer sam dobila neku novu snagu", stoji u uvodu Lanine knjige.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br style="color:#222222; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:small; font-style:normal; font-variant-ligatures:normal; font-variant-caps:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:start; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; background-color:#ffffff; text-decoration-style:initial; text-decoration-color:initial"/> <span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">- Da, ponekad se osjećam loše, pitam se zašto sam u kolicima, zašto ne mogu poletjeti, ali borac sam, veliki borac!, uči nas </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="il" style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Lana</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none"> kako razmišljati o životu. Voljela bi da njena knjiga dođe i do drugih s invaliditetom, i pomogne im, kao što je njoj pomogao crtić o kojem piše. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2><h2><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">- Zbog njega sam se počela osjećati kao najzdravija osoba na svijetu, koja može i nemoguće. Naučio me kako druge razumjeti, i pomoći im, kao što i drugi ljudi pomažu meni, oduševljava nas </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="il" style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Lana</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">. Žalosna je što "njenog" crtića, sinkroniziranog na hrvatski, više nema na televiziji, jako joj nedostaje, i voljela bi ga imati. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2><h2><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">- Prestao se prikazivati baš istoga dana kad je umro moj najbolji prijatelj iz škole u Krapinskim toplicama. Teško mi je pričati o tome, i kako mi je bilo zbog njegove smrti, a onda još i zbog prestanka prikazivanja crtića. Sve mi se srušilo, priča </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="il" style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Lana,</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none"> koja je kao odlična učenica, jedna od najboljih, završila školu u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske toplice, specijaliziranu za djecu s posebnim potrebama.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2><h2>Sama je, zbog crtića, osmislila i društvenu igru, puna je ideja </h2><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1941538" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-26/lana-bolsec05-zeh-170620.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2><span class="il" style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Lana</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none"> zna pobrojiti sve grčke bogove, egipatske faraone, katoličke svece...Zna tko je zaslužan za velike svjetske izume, i zašto je, primjerice, početkom 19. stoljeća uvedeno zimsko i ljetno računanje vremena.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2><h2><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">- I s njom se zato uopće nije lako prepirati, smije se mama Nada (48), dodajući kako je </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="il" style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Lana</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none"> željna stalno novog znanja pa nekad postavlja i "preteška" pitanja. S Ivanom, svojom asistenticom, provodi nekoliko sati u učenju, ali i druženju. Upravo je Ivana zapisivala Laninu priču o crtiću, sve u detalje - što se dogodilo, i što je za nju to značilo.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2><h2><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">- Ima nevjerojatno pamćenje, i ništa joj ne može promaknuti. Ako ste joj jednom nešto rekli, pogotovo obećali, za nju je to svetinja, i šteta da na svijetu svi nisu kao </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="il" style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Lana</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">!, kaže Ivana. A kako joj ide matematika, pitamo Lanu.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2><h2><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">- Kao Yumi - nikako! smije se. Sama je, međutim, osmislila i društvenu igru, nešto pout Čovječe ne ljuti se, samo su igrači likovi iz omiljenog joj crtića.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2><h2><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">Kad se dvije duše spoje u jednu, u ljubavi, ništa nije nemoguće, poručuje </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="il" style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Lana</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:small; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="display:inline !important"><span style="float:none">, dodajući kako bi ljudi, jer imaju uši, trebali više slušati druge, a manje nametati svoje mišljenje. </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h2>