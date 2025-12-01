Obavijesti

DEMOGRAFSKI PODACI

Lani se rodilo 32.069 djece! Evo koliko je to u odnosu na 2014.! Broj razvoda u velikom porastu

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 2 min
Lani se rodilo 32.069 djece! Evo koliko je to u odnosu na 2014.! Broj razvoda u velikom porastu
Foto: Canva

Na tisuću sklopljenih, lani je bilo čak 288 razvedenih brakova, najviše unatrag tri godine, kažu podaci o prirodnom kretanju stanovništva koje je objavio Državni zavod za statistiku.

Prošle se godine u Hrvatskoj razvelo nešto malo manje od pet tisuća parova, njih 4.961, što je oko 550 razvedenih parova više nego u godini prije, a oko sto i pedeset više nego u 2022. Na tisuću sklopljenih, lani je bilo čak 288 razvedenih brakova, najviše unatrag tri godine, kažu podaci o prirodnom kretanju stanovništva koje je objavio Državni zavod za statistiku. 

U Puli se održava dvodnevni festival vjen?anja TIJARAsposaNEWS
U Puli se održava dvodnevni festival vjen?anja TIJARAsposaNEWS | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Prema njima, lani je živorođeno 32.069 djece, čak sedam i pol tisuća manje nego prije deset godina. Istodobno, prošle je godine u Hrvatskoj umrlo 51.080 ljudi, a prije deset godina 240 manje od toga. Time je prirodni prirast 2014. bio "samo" minus 11.273, a lani minus čak devetnaest tisuća. Negativni prirodni prirast malo se lani popravio u odnosu na 2023, kad je minus između živorođenih i mrtvih iznosio 19.105, u još uvijek pandemijskoj 2022. bio je i puno gori, preko dvadeset i tri tisuće. 

Nedelišće: Svečana podjela bonova za novorođenčad rođenu na području Općine
Nedelišće: Svečana podjela bonova za novorođenčad rođenu na području Općine | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Lani je živorođeno najmanje djece od 2022., kad ih je bilo 33.883, a u 2023. 32.170.

Brakova je lani, kažu podaci DZS-a, sklopljeno 17.206, točno stotinu manje nego u godini prije. Deset godina prije, 2014., vjenčalo se devetnaest i pol tisuća parova. Ali je broj sklopljenih brakova u odnosu na broj stanovnika lani bio podjednak kao i 2014. godine, 4,5 sklopljenih brakova na tisuću stanovnika. 

Broj razvedenih brakova na tisuću sklopljenih lani je bio otprilike kao i 2011. ili 2012. godine, pandemijske 2020. razvelo se čak 339 parova na tisuću sklopljenih brakova, najviše, od 2021. do 2023. je ta brojka padala, da bi opet prošle godine porasla, na 288 razvedenih na tisuću sklopljenih.    

