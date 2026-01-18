Obavijesti

RUŠI SVIJET, A DRHTI OD ŽENE PLUS+

Melanijina je zadnja?! Trump optužio 'neposlušne' zemlje za 'opasnu igru'. Osim Slovenije...

Piše Igor Fejzagić,
Čitanje članka: 4 min
Trump je najavio i carine za osam 'neposlušnih' europskih zemalja. Optužio ih je za ' opasnu igru" na Grenlandu. Sve, osim Slovenije...
Foto: Brian Snyder

Trump je najavio i carine za osam ‘neposlušnih’ europskih zemalja. Optužio ih je za ‘ opasnu igru“ na Grenlandu. Sve, osim Slovenije...

Admiral

Grenland je, kažu enciklopedijski podaci, najveći otok na svijetu. Ima 2,16 milijuna četvornih kilometara i 38,3 puta je veći od Hrvatske. Ukoliko ga Donald Trump pripoji Sjedinjenim Državama, Amerika postati druga površinski najveća zemlja svijeta i prestići Kanadu i Kinu. Usput budi rečeno, i opkoliti Kanadu, što profesor Žarko Puhovski vidi kao skriveni cilj Trumpove najave aneksije.

