U zagrebačkim ordinacijama i domovima zdravlja u Zagrebu započela je druga faza cijepljenja. Članica Izvršnog odbora Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, Mirela Marković, rekla je kako je dobila 30 doza AstraZenecinog cjepiva i da će sutra cijepiti prve pacijente.

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno rekla je kako je to cjepivo jednostavnije za korištenje i ne treba ga razrjeđivati. Pacijenti koji se cijepe će ostati u čekaonici još 10-15 minuta kako bi bili pod kontrolom zbog eventualnih nuspojava, a za vrijeme cijepljenja neće biti redovnih pregleda.

Antonija Balenović, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb - Centar, poručila je kako je prvi dan prošao odlično i da nije bilo niti nuspojava niti odbijanja cjepiva AstraZenece. Poručila je kako od 500 liječnika pacijente cijepi njih 400, a ne zna razloge zašto ostalih 100 to ne čini.

Marija Bubaš, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekla je kako smatra da su to pojedinačni slučajevi.

- U Hrvatskoj ima 2100 liječnika obiteljske medicine u RH. Bilo bi loše ne iskoristiti taj potencijal. To je najveća snaga cjepitelja koju imamo. Možda to ovisi i o populaciji koju pokrivaju. Možda imaju većinom mlađe pacijente - rekla je.



Gordan Lauc, molekularni biolog i član Znanstvenog vijeća Vlade poručio je kako do prije godinu dana nitko nije ni očekivao da će se ljudi moći cijepiti već sada. Dodao je kako zahvaljujući tehnologijama u Hrvatskoj imamo više od 100.000 cijepljenih ljudi. Što se tiče činjenice da se Zagreb posljednji uključio u cijepljenje, poručio je.

- Ne treba raditi paniku hoće li se netko cijepiti par dana ranije ili kasnije. U Hrvatskoj nema puno zaraženih.

Marković je rekla da je od 427 prijavljenih pacijenata izdvojila 30 koje će cijepiti, a da su kriteriji bili godine i dodatni komorbiditeti. Nije zadovoljna kampanjom o cjepivu AstraZenece.

- Cjepivo za gripu je sa 60-70 učinkovitosti, pa nitko nije rekao da se neće s tim cijepiti - dodala je. Balenović je poručila kako je Zagreb jedan od najstarijih gradova u Hrvatskoj, odnosno da više od 20 posto građana ima više od 65 godina.

Bubaš je najavila i novu platformu koja bi trebala riješiti problem naručivanja. Marković je na to poručila kako se nada da neće liječnici upisivati pacijente u nju jer, kako kaže, ona to neće stići.

Lauc je govorio i o nedavno provedenoj studiji čiji rezultati govore da je 40 posto Zagrepčana bilo u kontaktu s korona virusom.

- Jedno od pitanja je bilo možemo li gledajući ljude koji su se zarazili utvrditi gdje se zaraza širi. Da li je najveći rizik bio tamo gdje ljudi rade, ili gdje žive. Došli smo do zanimljivog rezultata. Uspoređivali smo različite tvrtke i vidjeli smo da je među tim tvrtkama vrlo velika razlika oko toga koliko je ljudi zaraženo. Imali smo situacije da je negdje zaraženo svega 11%, a u nekima 22%, 25% - poručio je. Dodaje kako su se dobro štitili oni koji su organizirali smjenski rad, no da je bilo tvrtki gdje je bilo i 40 posto zaposlenih zaraženo.

Bubaš ga je upitala o sociološko-kulturnom aspektu tvrtki i djelatnostima.

- Mislim da ne trebamo samo promatrati Sloveniju i Hrvatsku i jednostavno zatvaranje tvrtki ili podjelu na timove, već treba gledati u kojim su se djelatnostima javljale najviše zaraze. Postoje djelatnosti u kojima ne možete izbjeći kontakt. Ima i taj sociološki aspekt, da možda putujete na mjesto rada te se vozite s još 3-4 ljudi. Tako da je to sve dosta kompleksno i slojevito - rekla je.

Lauc je odgovorio da se neće moći dati apsolutni odgovor jer se radi o malom broju tvrtki. Bilo je ih 11, a vjerojatno će ih imati još nekoliko.