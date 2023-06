Lauc se pohvalio da mu se kći natječe s Rimcem za nagradu, a javio se i Mate: 'Uklonite mene'

Na trećoj konferenciji BestInvest Hrvatska biraju se danas u Zagrebu najbolja ulaganja u brzorastuće kompanije i startupove.

Među 12 nominiranih u kategoriji 'Osnivač godine' nalaze se direktor tvrtke Rimac Automobili Mate Rimac i Nikolina Lauc, vlasnica tvrtke GlycanAge i kći profesora Gordana Lauca. GlycanAge nudi testove za, kako tvrde, utvrđivanje biološke starosti.

Gordan Lauc je večer prije dodjele na svom Facebook profilu objavio da je Hrvatska mala zemlja u kojoj se 'uglavnom mrze uspješni'.

'Suprotno očekivanjima mnogih, Mate Rimac nas je velikim slovima upisao na kartu industrije električnih automobila.

Nikolina to isto radi na području industrije dugovječnosti. Mnogi se tome ismijavaju jer kažu da ne žele živjeti zauvijek, no dugovječnost ne znači živjeti zauvijek. Ideja dugovječnosti je da odgodimo bolesti i sačuvamo 'mladost' što je dulje moguće. Nikolina i Mate su konkurenti za nagradu za osnivača godine. Ja naravno navijam za Nikolinu i to ne samo jer sam subjektivan, već jer sam uvjeren da to što ona radi doista može ovu planetu napraviti boljim i zdravijim mjestom', napisao je Lauc.

Ubrzo mu se u komentarima javio Rimac, koji je osvojio nagrade za osnivača godine 2021. i 2022. godine.

'I tu vidimo zašto ne želim biti na nikakvoj listi za nagrade i pogotovo ne dobiti ih. Mirna Marović molim da me se ukloni sa popisa. Druge će nagrada možda i veseliti. Hvala', napisao je Mate u komentaru.