Laura Kövesi: Još nismo dobili pristup bazama podataka. Ako se to ne riješi, dolazim ponovno

Još nismo dobili direktan pristup određenim bazama podataka, koji smo tražili još prije dvije godine. Obećali su riješiti to do kraja godine. Ako se to ne riješi morat ću ponovno doći, kazala je glavna tužiteljica Ureda europskog javnog tužitelja Laura Codruța Kövesi.

Kövesi je ova dva dana u radnom posjetu Hrvatskoj, a tijekom tog posjeta imala je više sastanaka s predstavnicima vlasti i institucija, između ostalog s premijerom Andrejem Plenkovićem, ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom, glavnim državnim tužiteljem Ivanom Turudićem, kao i predstavnicima carine i porezne uprave.

Baze podataka kojima traže pristup odnose se prvenstveno na baze porezne i carinske uprave koji im je potreban kako bi u što kraćem roku mogli istražiti sumnju na porezne tzv. VAT prijevare i carinske prijevare.

- Ured EPPO-a u Zagrebu jedan je od naših najboljih ureda. Imamo odlične delegirane tužitelje ovdje i Hrvatska može biti ponosna na njihov rad. Međutim, ne bi mogli biti tako učinkoviti bez iskrene suradnje s nacionalnim vlastima - kazala je Kövesi i dodala da ne istaknula da ne postoji "čista" zemlja.

- Moramo razbiti predrasude da ako EPPO istražuje veliki broj slučajeva potencijalnih prijevara, to znači da ta zemlja ima problema s kredibilitetom. To jednostavno nije istina. To znači da sistem funkcionira. Ako ništa drugo, u Hrvatskoj se sumnje na prijevaru ne skrivaju 'pod tepih' - rekla je glavna europska tužiteljica na konferenciji za novinare.

Vezano uz inicijativu da EPPO dobije delegirane policajce koji će raditi na njihovim slučajevima, Kövesi je otkrila da su dobili listu 54 policajaca, no da nisu svi delegirani za rad s njihovim uredom iz raznih razloga, no istaknula je vrlo dobru suradnju s MUP-om i hrvatskom policijom.

Novinare je zanimalo i je li razgovarala s ministrom pravosuđa vezano uz izmjene zakona o rješavanju sukoba nadležnosti.

- U Hrvatskoj taj sukob nadležnosti rješava glavni državni odvjetnik, dok u nekim zemljama takva pitanja rješava Europski sud pravde. Ministarstvo pravosuđa obećalo je posvetiti se tom pitanju - objasnila je. Dodala je da u dosadašnjem radu nisu imali problema oko rješavanja sukoba nadležnosti oko određenog predmeta u Hrvatskoj i da će o tome raspravljati ako i kad do toga dođe.

Sastanak s Ivanom Turudićem protekao je u dobroj atmosferi.

- Čestitala sam mu na imenovanju, želim mu sreću na novom radnom mjestu, znam da je pred njim težak posao. Nismo razgovorali o konkretnim slučajevima - rekla je Kövesi.

Istaknula je i da se posao EPPO-a u posljednjih vrijeme udvostručio, ima ga mnogo i u budućnosti će se sigurno povećavati. Pojasnila je i da organizirane kriminalne grupe rastu i postaju sve moćnije te se sve više bave poreznim prijevarama i sličnim kaznenim djelima povezanim s pranjem novca.

- Te grupe mijenjaju svoje aktivnosti i internacionalno su povezane - rekla je. Spomenula je slučaj Admiral iz Portugala koji je počeo istragom jedne tvrtke s dva zaposlenika i ekstra velikim profitom, a ispostavilo se da je ta tvrtka povezana s drugim tvrtkama koje se bave istim prijevara u gotovo svim članicama Eu i trećim zemljama. U konačnici je šteta za proračun EU bila 2,2 milijarde eura, a za proračun Portugala 68 milijuna eura, iako se u startu činilo da štete nema.

Za kraj je poručila da EPPO nije ovdje privremeno, tu su i ostat će kako bi štitili ne samo proračun EU i nacionalni proračun, već i sigurnost svih građana Europske unije.