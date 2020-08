'Lažiranje povijesti mlade čini neotpornima na fašizam...'

Predsjednik Antifašističke lige RH Zoran Pusić upozorio j, u povodu uništavanja spomen-ploče antifašiste Gustava Perla Bende, da se u Hrvatskoj falsificiranjem povijesti mlade čini neotpornima na pojave koje su karakteristične za fašizam u njegovom nastajanju

<p>Antifašistička liga RH, Documenta, Udruga antifašističkih boraca i Srpsko narodno vijeće Bjelovara održali su konferenciju za novinare ispred rodne kuće <strong>Perla Bende </strong>u Starčevićevoj ulici u Bjelovaru nakon što je njegova spomen-ploča uništena prije tjedan dana.</p><p>Ploča istaknutom antifašisti, koji je poginuo u svojoj 20. godini na početku Drugog svjetskog rata, skinuta je u noći s 13. na 14. kolovoza, oštećena i odbačena u susjedno dvorište, a policija je pronašla počinitelje.</p><p>Pusić je podsjetio da je Perla Bende poginuo 1941. godine, navršivši 20 godina. Bio je sin industrijalca koji se s 15 godina u Savez komunističke omladine, zbog čega je izbačen iz svih škola u tadašnjoj Jugoslaviji. U Bjelovaru je bio poznati stolnotenisač, a 1941. godine kao uvjereni antifašist otišao je u partizane.</p><p>"Svakako nije nebitno i to što je bio Židov jer je kod nacista i njihovih suradnika vladao veliki prezir prema židovskom narodu, koji su doživljavali kao ljude koji će dozvoliti to što im se događa i koji su niža rasa”, kazao je Pusić dodavši kako su ustaše, uz nacističku Njemačku, jedini donijeli rasne zakone, koji su bili usmjereni prije svega protiv Srba i Židova.</p><p>"Smrt Perla Bende događaj je od prije 79 godina i u normalnim prilikama ovdje bismo govorili bez posebno velikih doticaja s današnjim vremenom. No, po razbijanju ove ploče vidimo da i dalje postoji velik emocionalni naboj koji se pogrešno usmjerava. Svjedoci smo falsificiranja povijesti, unatoč nepobitnim činjenicama negiraju se žrtve u Jasenovcu i zločinački karakter ustaškog režima", rekao je Pusić.</p><p>Krivotvorenju povijesti treba se suprotstaviti zbog današnjih mladih generacija, jer ako im se ne prenosi iskustvo nastajanja fašizma neće ga biti sposobni prepoznati.</p><p>Hrvatska se danas odriče svoje pobjede u Drugom svjetskom ratu, gdje je bila na strani pobjednika, ali ne zato što je znala tko će pobijediti, već unatoč svim pokazateljima koji su govorili da je ta borba bezizlazna, istaknuo je Pusić naglasivši da su ljudi poput Gustava Perla Bende pokazali iznimnu hrabrost u doba kada im je perspektiva bila sigurno stradanje.</p>