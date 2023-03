Lažirao prijetnje smrću i plakao pred kamerama, sad ga Beljak učlanio u HSS: 'On je pojačanje'

HSS od danas ima novog člana, samim time i Klub HSS-a i Radničke fronte pa nas je sad ukupno četiri, poručio je HSS-ov Krešo Beljak na konferenciji za medije u Saboru, na kojoj je predstavio novog člana i ponosno mu uručio člansku iskaznicu.

Riječ je bivšem SDP-ovcu, bivšem gradonačelniku Čakovca, ali i Uskokovu optuženiku Stjepanu Kovaču. Javnosti je postao poznat kad je u društvu šefa Peđe Grbina pred medijima plakao zbog prijetnji smrću koje je primio tijekom predizborne kampanje za novi mandat na čelu Čakovca upirući prstom da dolaze od protukandidata.

USKOK je kasnije utvrdio da je prijetnje lažirao, tj. inscenirao i da je zajedno s međimurskim policajcem angažirao treću osobu koja je Kovaču slala poruke.

Konferencija na kojoj je plakao, a Grbin ga, misleći da mu zaista netko prijeti, tješio s kasnijim saznanjima USKOK-a ušla je u anale hrvatske politike kao nadrealna. Tada je izašao iz stranke pa je u Saboru djelovao kao nezavisni. Točnije, samo je pisalo da je u Saboru jer djelovao nije. U cijelom mandatu za riječ se javio 10-ak puta.

Unatoč tome, Beljak smatra da je Kovač značajno pojačanje za HSS.

- Imam čast pozdraviti ga i zahvaliti se na ukazanom povjerenju. Kovača osobno znam dugi niz godina i siguran sam da će naša buduća suradnja u okviru iste stranke biti plodonosna. Time je HSS dobio značajno pojačanje u III. izbornoj jedinici, a i tako dobro stojimo, tako da imamo pravo nadati se dobrim rezultatima na predstojećim parlamentarnim izborima - kazao je Beljak dodavši kako HSS ponovno ima tri saborska zastupnika, ali i najavio kako to nije konačni broj te da je za očekivati da će se u narednim mjesecima HSS dodatno pojačati.

- Zahvalio bih predsjedniku Beljaku i članstvu HSS-a, koji su odlučili pozvati me da uđem u njihovu stranku i da, prije svega, ojačamo III. izbornu jedinicu. Vjerujem da ću opravdati to povjerenje i zahvaljujem im što su vidjeli u meni potencijal da možemo zajedno, na obostrano zadovoljstvo, učiniti nešto više da ojačamo stranku - poručio je Kovač.

Beljak s podignutom optužnicom protiv njega zbog lažiranja prijetnji nema problem, posebno s obzirom na činjenicu im je s druge strane političke arene i na vlasti, istaknuo je na pitanje novinara.

- Predugo sam u politici da bih se osvrtao na, po meni, čisto političke obračune. Kad bude pravomoćna presuda, onda možemo razgovarati. Tim više što živimo u državi gdje je na vlasti stranka koja je pravomoćno osuđena za kriminal i koja i dalje pljačka državu. I što god je netko napravio i što god mu se stavlja na teret, ne može biti ni približno onome što rade premijer i stranka na vlasti već 30 godina - kazao je.

Novinari su upitali Kovača hoće li se sad više angažirati u radu Saboru.

- Nakon događaja koji je bio, ja sam razmišljao da se povučem iz politike nakon što odradim ovaj mandat, ali moram reći da optužnica protiv mene još nije potvrđena, moj odvjetnik se žalio na neke stvari i to je prihvaćeno, tako da to traje, pitanje je kad će završiti. Naravno da ću se sad više aktivirati. Ja sam se, da ne budem na teret SDP-u, u dogovoru s Peđom Grbinom maknuo iz te aktivne politike na stranu jer bi uvijek kad je HDZ nešto napravio, a hvala Bogu svakodnevno vidimo neke radnje i to štetne za Hrvatsku, njemu to predbacivali. Smatram da ću ovo riješiti pozitivno i definitivno ću se sad više aktivirati i radu Saboru, Kluba HSS-a, ali i na terenu III. izborne jedinice - istaknuo je.

