Redakcija RTL Potrage prije nekoliko dana dobila je dojavu kako se u jednom kafiću u zagrebačkoj Dubravi mogu kupiti lažne covid potvrde. Potvrda se može dobiti za oko dvije tisuće kuna, a navodno su prodali na desetke takvih lažnih potvrda.

- Možemo li ostati diskretni... Poslala nas je jedna gospođa. Zainteresirani smo za covid-potvrdu. Može li se to doista ovdje napraviti? - pitali su reporteri konobara.

- Ne, ne znam ništa o tome. Pa nismo mi zdravstvena ustanova - odgovorio im je konobar.

U javim ustanovama covid potvrde su obavezne, ali ako se uz potvrdu ne provjerava osobna iskaznica nemoguće je utvrditi pripada li ta potvrda toj osobi. Ako se skener nakon očitanja koda zazeleni nemoguće je znati je li potvrda prava ili lažna.

- Meni su nudili tu potvrdu. Pa ako hoću da dobijem papire da sam cijepljen za 300 eura, a što ću s tim? Ako je dolje potvrda 100 kuna ili pedeset, ima dva dana da šetam po institucijama - rekao je jedan građanin za Potragu.

Još jedan građanin tvrdi kako je u vlaku upoznao mladića koji mu je nudio covid potvrdu na prodaju.

- Iz Zagorja dečko, rekao je da je cijepljen, a nije. Sjedio je sa mnom - rekao je građanin.

Lažne potvrde moguće je kupiti i na internetu.

- Cijene su pale na 100 do 300 eura. To može upućivati na to da se ne radi o stvarnoj mogućnosti, jer u lancu moraju namiriti puno ljudi za taj novac, a s druge strane može biti da je to stvar tržišta. Ako toga ima puno, cijene padaju - objasnio je Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

- Ne možete ih tek tako obrisati iz sustava. Jedino što smijete je zapisati da nisu ispravni jer inače bi narušili cijelu pouzdanost registra. Morate imati dobru pravnu podlogu za takvo nešto da nekome deaktivirate informaciju o njegovom statusu. Hoće li to biti sudska odluka ili druge procedure, ali ono što će ostati činjenica je da će te osobe imati potvrdu s kojom će ići dalje - rekla je Kristina Leko Kuštrak, direktorica IT sektora AKD-a. AKD pruža tehničku podršku sustavu.

Problem su i krivotvoreni PCR testovi kojih je policija u godinu dana otkrila oko 800, a najviše ih je bilo u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

- Kod PCR testova i prije covid-potvrda bila je puno nesređenija situacija s obzirom na to da su je izdavali i privatni laboratoriji. Obrasci su se doma mogli obraditi jer su slani mailom. Obrišeš ime i prezime, staviš svoje podatke o testiranju jer te potvrde nemaju način provjere - pojasnila je Leko Kuštrak.

- Lanac sigurnosti sada je značajno veći. Ništa vam neće značiti to ime i prezime, neće vam ni jedan labos to unijeti u CEZIH ako oni to nisu napravili - dodala je.