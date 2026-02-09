Obavijesti

News

Komentari 0
NADAO SE VELIKOJ ZARADI

Lažni brokeri haraju Istrom: Ulagao u zlato i naftu pa ostao bez desetaka tisuća eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Lažni brokeri haraju Istrom: Ulagao u zlato i naftu pa ostao bez desetaka tisuća eura
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Labinska policija istražuje novi slučaj internetske prijevare u kojoj je 70-godišnjak oštećen za nekoliko desetaka tisuća eura te je pozvala građane da se dobro informiraju i potraže nepristrani financijski savjet prije nego što nekom daju ili ulože novac

Admiral

Istarska policija izvijestila je da su prevarenog muškarca kontaktirali predstavnici navodne brokerske kuće i brokeri koji su mu ponudili sigurno ulaganje u zlato, kavu i naftu, obećavajući mu veliku zaradu.

Slijedeći savjete "stručnjaka", 70-godišnjak se registrirao na platformu i od siječnja uplaćivao novac radi investiranja, no u trenutku kada je zatražio isplatu, novac nije dobio te je shvatio da je prevaren. 

Nadalje, pulska policija je pak zaprimila prijavu 50-godišnjakinje koja je nepoznatoj osobi ustupila osobne podatke, broj računa, broj kartice, CVV broj i pin mobilnog bankarstva, nakon čega joj je sa računa "skinuto" više stotina eura. U policiji kažu da utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima. 

DILANJE I PRANJE NOVCA FOTO Robert DiCaprio i još devet osumnjičenih zbog dilanja 60 kila droge u istražnom zatvoru
FOTO Robert DiCaprio i još devet osumnjičenih zbog dilanja 60 kila droge u istražnom zatvoru

Istarska policija upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Osim što je samo ulaganje u kriptovalute, zlato i naftu rizično, postoji opasnost da će naići na počinitelje koji će ih pokušati prevariti ili će postati žrtve hakerskog napada.

"Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac", poručila je policija i pozvala građane da budu oprezni te da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve kaznenih djela.

Podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama ili na svoje mobitele ili računala instalirati nepoznate aplikacije, upozoravaju u policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
REVOLUCIONARAN ZAHVAT

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje
EVO ŠTO NAS ČEKA

Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje

Od utorka pa sve do kraja tjedna očekuje se pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Najveće količine oborine past će na Jadranu, osobito na srednjem i južnom dijelu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026