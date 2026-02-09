Lažni brokeri haraju Istrom: Ulagao u zlato i naftu pa ostao bez desetaka tisuća eura

Istarska policija izvijestila je da su prevarenog muškarca kontaktirali predstavnici navodne brokerske kuće i brokeri koji su mu ponudili sigurno ulaganje u zlato, kavu i naftu, obećavajući mu veliku zaradu.

Slijedeći savjete "stručnjaka", 70-godišnjak se registrirao na platformu i od siječnja uplaćivao novac radi investiranja, no u trenutku kada je zatražio isplatu, novac nije dobio te je shvatio da je prevaren.

Nadalje, pulska policija je pak zaprimila prijavu 50-godišnjakinje koja je nepoznatoj osobi ustupila osobne podatke, broj računa, broj kartice, CVV broj i pin mobilnog bankarstva, nakon čega joj je sa računa "skinuto" više stotina eura. U policiji kažu da utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima.

Istarska policija upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Osim što je samo ulaganje u kriptovalute, zlato i naftu rizično, postoji opasnost da će naići na počinitelje koji će ih pokušati prevariti ili će postati žrtve hakerskog napada.

"Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac", poručila je policija i pozvala građane da budu oprezni te da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve kaznenih djela.

Podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama ili na svoje mobitele ili računala instalirati nepoznate aplikacije, upozoravaju u policiji.