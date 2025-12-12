Lažni liječnik harao Hrvatskom: Uhićen Ukrajinac (38), ljudima prijevarom uzeo 150.000 eura

Velikom akcijom čak osam policijskih uprava stalo se na kraj višemjesečnom valu prijevara diljem Hrvatske. Policijski službenici uhitili su 38-godišnjeg državljanina Ukrajine kojeg sumnjiče da je kao dio organizirane skupine sudjelovao u 17 prijevara "teških" oko 150.000 eura. Meta su im, kao i uvijek u ovakvim bešćutnim shemama, bili isključivo građani starije životne dobi.

Istraga, koju su koordinirali službenici iz Virovitice, obuhvatila je područja od Istre do Slavonije, a uhićeni Ukrajinac bio je "terenski radnik", osoba zadužena za preuzimanje novca i dragocjenosti od žrtava. Policija i dalje intenzivno traga za njegovim suradnicima, prvenstveno za glavnim organizatorom koji je telefonski vukao sve konce.

Uigrani modus operandi

Shema po kojoj su prevaranti radili bila je sustavna i emocionalno brutalna. Za sada nepoznati muškarac nasumice bi telefonski nazivao starije osobe. Predstavio bi se kao liječnik iz bolnice i uspaničenim glasom priopćio najgoru moguću vijest, da je njihovo dijete, sin ili kći, teško stradalo u prometnoj nesreći i da mu je potrebna hitna i skupa operacija ili lijekovi kako bi preživjelo.

Iskorištavajući šok i roditeljski strah žrtava, lažni liječnik bi inzistirao da se novac mora prikupiti odmah. Potom bi najavio da će na njihovu kućnu adresu poslati "pouzdanu osobu" koja će preuzeti gotovinu i zlato. Ta osoba bio je upravo uhićeni 38-godišnjak. On bi pokupio plijen te ga, prema sumnjama policije, predavao trećoj, također još nepoznatoj muškoj osobi, zadržavajući pritom dio novca za sebe.

Pohod po sedam županija

Prevarantska operacija trajala je od rujna do 10. prosinca 2025. godine, a grupa je u tom periodu oštetila najmanje 17 osoba. Djelovali su na području sedam policijskih uprava, a najviše kaznenih djela, njih šest, počinili su na području PU istarske.

Prema podacima policije, četiri prijevare dogodile su se na području PU virovitičko-podravske, po dvije na području PU ličko-senjske i PU zadarske, te po jedna na područjima PU karlovačke, međimurske i sisačko-moslavačke. Opsežnim i koordiniranim kriminalističkim istraživanjem, osumnjičenom Ukrajincu konačno su ušli u trag. Locirali su ga i uhitili na području PU primorsko-goranske. Nakon uhićenja, predan je pritvorskom nadzorniku PU virovitičko-podravske, uz posebno izvješće o provedenoj istrazi.

Policija upozorava: 'Ne nasjedajte, pravi liječnici nikad ne zovu za novac!'

Na svojim službenim stranicama policija je također uputila niz savjeta građanima te naglasila kako prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja, a kontakt pritom ostvaruju telefonskim pozivom. Nepoznate osobe tako upućuju telefonske pozive građanima, lažno se predstavljaju kao liječnici i govore osobama kako su zaprimili poziv da im je u teškoj prometnoj nesreći nastradalo dijete kojem je potrebna hitna operacija, a zatim navode kako je za uspješno liječenje potrebno uplatiti novac liječniku te traže da se taj isti novac donese u gotovini na dogovorenu lokaciju, a iznosi se kreću i do više tisuća eura.

Policija također apelira da svi građani budu na oprezu te ističe kako se radi o obliku prijevare koji čine počinitelji iz inozemstva te kako se ne radi o liječnicima hrvatskih bolnica. Također apeliraju da građani ovakav poziv odmah prekinu i o svemu obavijeste policiju na broj 192.

Upozoravaju isto tako kako su žrtve vrlo često starije osobe zbog svoje poodmakle dobi, nepažnje ili neupućenosti te su spremnije na suradnju, a često žive same u kućanstvu pa nisu u prilici istog trenutka zatražiti tuđu pomoć. Počinitelji to koriste na različite načine pa se, između ostaloga, predstavljaju i kao službene osobe, odnosno kao djelatnici banaka, zdravstveni djelatnici ili policijski službenici.

Kako izbjeći slične prijevare?

Kako bi se izbjegle ovakve i slične prijevare, policija upozorava kako je potrebno voditi računa o sljedećem:

1. ne ustupajte svoje osobne podatke nepoznatim osobama (ime, prezime, adresu, OIB, matični broj, broj bankovne kartice, količinu novaca na računu i slično

2. ako vas netko telefonski ili osobno na kućnoj adresi kontaktira i traži osobne ili bankovne podatke, odmah obavijestiti svoju banku i policiju

3. nemojte pokazivati svoje dokumente i bankovne kartice nepoznatim osobama niti nemojte slati njihove preslike

4. zapamtite da policijski službenici i banke nikada od vas neće telefonom provjeravati koliko novca imate na svom računu niti na taj način tražiti neke žurne transakcije

5. ukoliko niste sigurni kako postupiti, prekinite neželjeni telefonski poziv, žurno kontaktirajte članove kućanstva ili osobu od povjerenja te ih zamolite za pomoć i daljnje upute

Policija još jednom apelira na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevara, da ne puštaju neznance u svoj dom, da im ne odaju privatne podatke te da o opasnostima koje vrebaju upozore svoje roditelje, bake i djedove jer su upravo oni meta ovakvih drskih počinitelja.