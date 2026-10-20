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TRAŽI GA POLICIJA

Lažni liječnik nazvao muškarca (83) iz Osijeka: 'Kći vam treba 13.150 eura za hitnu operaciju'

Piše HINA,
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Lažni liječnik nazvao muškarca (83) iz Osijeka: 'Kći vam treba 13.150 eura za hitnu operaciju'
Foto: PU krapinsko-zagorska
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Nepoznati čovjek nazvao je 83-godišnjaka, lažno mu se predstavio kao liječnik i tvrdio da mu kći treba hitnu operaciju i liječenje. Muškarac je povjerovao u prevaru i osobno predao traženi iznos

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 83-godišnjaka sa šireg osječkog područja, lažno se predstavljajući kao liječnik, oštetio za više od 13 tisuća eura, objavila je u utorak policija. Nepoznati počinitelj u ponedjeljak je nazvao 83-godišnjaka, lažno se  predstavljajući se kao liječnik, te ga doveo u zabludu lažnim činjenicama da mu je kćer u bolnici te da hitno treba platiti operaciju i liječenje.

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Nakon toga je 83-godišnjak nepoznatoj osobi "na ruke" predao ukupno 13.150 eura. U tijeku je potraga za nepoznatim prevarantom, navode u policiji.

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Građane također upozoravaju da, u cilju sprječavanja prijevara, u svoj dom ne puštaju nepoznate osobe, da ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja te da ne dijele osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona.

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