Lažni liječnik nazvao muškarca (83) iz Osijeka: 'Kći vam treba 13.150 eura za hitnu operaciju'

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 83-godišnjaka sa šireg osječkog područja, lažno se predstavljajući kao liječnik, oštetio za više od 13 tisuća eura, objavila je u utorak policija. Nepoznati počinitelj u ponedjeljak je nazvao 83-godišnjaka, lažno se predstavljajući se kao liječnik, te ga doveo u zabludu lažnim činjenicama da mu je kćer u bolnici te da hitno treba platiti operaciju i liječenje.

Nakon toga je 83-godišnjak nepoznatoj osobi "na ruke" predao ukupno 13.150 eura. U tijeku je potraga za nepoznatim prevarantom, navode u policiji.

Građane također upozoravaju da, u cilju sprječavanja prijevara, u svoj dom ne puštaju nepoznate osobe, da ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja te da ne dijele osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona.