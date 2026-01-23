Obavijesti

OSTALO JOJ SLOMLJENO SRCE

Lažni liječnik obećavao ljubav ženi iz Rovinja. Ostala je bez više desetaka tisuća eura

Lažni liječnik obećavao ljubav ženi iz Rovinja. Ostala je bez više desetaka tisuća eura
Nakon što je stekao njezino povjerenje, započeo je tražiti novčanu pomoć, obećavajući pritom da će doći živjeti s njom u Rovinj. Ona mu je uplatila gomilu novca, a muškarac je ispario

Rovinjska policija provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare u kojoj je 69-godišnja žena ostala slomljenog srca i bez više desetaka tisuća eura.

Prema prijavi, žena se tijekom prošle godine putem mobilne aplikacije sprijateljila s muškarcem koji se predstavio kao liječnik. Nakon što je stekao njezino povjerenje, započeo je tražiti novčanu pomoć, obećavajući pritom da će doći živjeti s njom u Rovinj.

Oštećena je od 1. siječnja do 22. prosinca prošle godine u više navrata uplaćivala novac na različita imena osoba u inozemstvu, a ukupni iznos dosegao je nekoliko desetaka tisuća eura. Prijevara je razotkrivena tek nakon razgovora s članovima obitelji, nakon čega je žena slučaj prijavila policiji.

Policijska uprava istarska upozorava građane na tzv. romantične prijevare, koje su sve češće na društvenim mrežama i stranicama za upoznavanje. Počinitelji se žrtvama obraćaju iskazujući snažne emocije i ljubav, a nakon što zadobiju njihovo povjerenje, traže novac, darove ili osjetljive osobne i financijske podatke.

Osim novca, prevaranti ponekad traže i slanje intimnih fotografija ili videozapisa, koje kasnije mogu koristiti za ucjenu.

Policija poziva građane na oprez te savjetuje da ne dijele osobne, financijske ili kompromitirajuće sadržaje s nepoznatim osobama. Više informacija i savjeta o tome kako se zaštititi od romantičnih prijevara dostupno je na preventivnom letku Policijske uprave istarske.

