Lažni liječnik obećavao ljubav ženi iz Rovinja. Ostala je bez više desetaka tisuća eura

Rovinjska policija provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare u kojoj je 69-godišnja žena ostala slomljenog srca i bez više desetaka tisuća eura.

Prema prijavi, žena se tijekom prošle godine putem mobilne aplikacije sprijateljila s muškarcem koji se predstavio kao liječnik. Nakon što je stekao njezino povjerenje, započeo je tražiti novčanu pomoć, obećavajući pritom da će doći živjeti s njom u Rovinj.

Oštećena je od 1. siječnja do 22. prosinca prošle godine u više navrata uplaćivala novac na različita imena osoba u inozemstvu, a ukupni iznos dosegao je nekoliko desetaka tisuća eura. Prijevara je razotkrivena tek nakon razgovora s članovima obitelji, nakon čega je žena slučaj prijavila policiji.

Policijska uprava istarska upozorava građane na tzv. romantične prijevare, koje su sve češće na društvenim mrežama i stranicama za upoznavanje. Počinitelji se žrtvama obraćaju iskazujući snažne emocije i ljubav, a nakon što zadobiju njihovo povjerenje, traže novac, darove ili osjetljive osobne i financijske podatke.

Osim novca, prevaranti ponekad traže i slanje intimnih fotografija ili videozapisa, koje kasnije mogu koristiti za ucjenu.

Policija poziva građane na oprez te savjetuje da ne dijele osobne, financijske ili kompromitirajuće sadržaje s nepoznatim osobama. Više informacija i savjeta o tome kako se zaštititi od romantičnih prijevara dostupno je na preventivnom letku Policijske uprave istarske.