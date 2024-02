Lažnu EU Covid potvrdu Tony Cetinski koristio je kako bi tri puta prešao državnu granicu?

Od studenog prošle godine Uskok podiže optužnice protiv osumnjičenih za davanje mita medicinskoj sestri za lažan upis cijepljenja od Covida-19, koji im je trebao za EU digitalnu potvrdu, a među optuženicima se nedavno našao i naš popularni pjevač Tony Cetinski.

Tom konkretnom optužnicom obuhvaćeno je još 17 okrivljenika, a Cetinskog se tereti da je tijekom studenog 2021. preko nepoznatog posrednika zatražio od Tomislava Kolarića da mu kod medicinske sestre ovlaštene za upis cijepljenja protiv Covid-19 u informacijski sustav ishodi upis iako na njega nije imao pravo. Svoje osobne podatke uz iznos od 100 eura, tvrdi Uskok, dao je Kolariću, koji ih je dostavio Petri Rumiha, medicinskoj sestri zaposlenoj u Domu zdravlja Zagreb-Zapad.

Iz pribavljenih podataka Ministarstva zdravstva vidljivo je da je upravo Petra 5. studenog 2021. neistinito upisala da je Tony 1. listopada 2021. cijepljen protiv Covid-19 na temelju čega mu je 8. studenog iste godine izdana EU digitalna Covid potvrda. Prema podacima MUP-a, EU digitalnu Covid potvrdu Tony je koristio prilikom tri prelaska državne granice, u prosincu 2021., zatim veljači i ožujku 2022. godine.

Na ispitivanju u Uskoku Cetinski se branio šutnjom pa nije objasnio kako su se njegovi osobni podaci (ime prezime, OIB i slično) našli na fotografiji u mobitelu Petre Rumiha. Bili su ispisani rukom na papiriću zajedno s osobnim podacima još nekoliko ljudi iznad kojega je pisalo "Kolarić". U svom iskazu teretila ga je i Petra Rumiha, koja je potvrdila da je Tonyjeve podatke upisala za naknadu od 100 eura, kao i da joj je osobne podatke zainteresiranih za cijepljenje dostavljao Tomislav Kolarić.

- Ja te ljude o kojima se piše niti ne poznajem. Nažalost, sistem je pritiskao na razne načine oko cijepljenja. Pa ne čudi da su se ljudi snalazili na razne načine kako bi mogli na posao ili uopće funkcionirati. Brzo se to zaboravlja. No, tu potvrdu ja nisam niti kupio niti želio. Svakodnevno su mi ljudi nudili da mi potvrdu nabave, ali ja to nikada nisam prihvatio. Kao i mnogima, na kraju mi je ponuđeno da se nagodim. Ali zašto da se nagodim oko nečega što nisam počinio? - poručio je pjevač za Jutarnji list nakon što su objavili da je među optuženima.

Podsjetimo, Uskok je u rujnu 2022. otvorio istragu protiv 243 okrivljenika. Glavna osumnjičena je medicinska sestra Petra Rumiha, dok su osumnjičeni članovi zločinačkog udruženja Ivan Dželalija, Tomislav Kolarić, Tina Ponoš, Tomislav Čretni, Duje Šišara, Adis Saiti, Dorian Sužnjević, Bernard Baković, Boris Alandžak, Frano Džaja i Tea Poklečki.

Kazneni postupak protiv njih vodi se zasebno. I postupci protiv ostalih osumnjičenika razdvojeni su u više manjih postupaka jer je to ekonomičnije i jednostavnije nego voditi postupak protiv 200-tinjak optuženika.

Tony Cetinski nije jedino poznato ime među onima koje terete da su platili kako bi dobili potvrdu bez cijepljenja. Istraga se vodila i protiv sopranistice Lana Kos, direktora poznatih firmi, vlasnika narodnjačkog kluba, TV voditeljice i njezina supruga, bivšeg sudionika Big Brothera, bivših i sadašnjih sportaša, veterinara, stomatologa, taksista...