'Stisla' nas zima: Ledeno jutro, neki su se probudili na -14 °C!

Danas će najviša dnevna temperatura biti između -1 i 3, a na Jadranu od 6 do 11 °C. Bit će djelomice sunčano, a uz više oblaka još tijekom jutra na krajnjem istoku može pasti malo snijega, na jugu i kiše. Puhat će slab vjetar, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Slavoniji sjeverozapadni i u drugom dijelu dana mjestimice jugozapadni. Na Jadranu se očekuje jaka bura s olujnim udarima u postupnom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak.

Najniža temperatura zabilježena je u Bednji u 7 ujutro, gdje je bilo čak -14.2 °C. Već sat vremena kasnije, najhladniji je bio Ogulin gdje je izmjereno -12.3 °C.

POGLEDAJTE VIDEO (trikovi kako izbjeći struganje leda s auta):

[video: 1202530 / Savjeti kako izbjeći jutarnje struganje leda s auta. Uz pomoć kartona, čarapa... savjet za vlastitu tekućinu za odmrzavanje.]

Oprez na cestama

Zbog olujnih udara vjetra i zimskih uvjeta za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca u smjeru Dalmacije i obrnuto. Prema Rijeci i Istri smiju prometovati autocestom A6 Rijeka-Zagreb do čvora Delnice i dalje državnom cestom preko Gornjeg Jelenja (DC3), prema Rijeci i obrnuto, javio je HAK u 7 sati.

Foto: dhmz.hr Foto: dhmz.hr Zbog popunjenih odmorišta, mole se vozači kamiona s prikolicama i tegljači s poluprikolicama da do daljnjega ne kreću na put prema Dalmaciji, i obrnuto iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti.

Za sav promet, zbog olujnog vjetra, zatvorene su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za osobna vozila je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca, Karina i Benkovca (DC50, DC27), a za dostavna vozila i autobuse državnim cestama preko Gračaca, Knina, Kistanja (DC50, DC1 i DC59), i čvora Pirovac (A1)) , i obrnuto, Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54), državna cesta Dobroselo-Mazin-Bruvno (DC218) i Paški most.

Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica; Jadranska magistrala (DC8) Senj-Karlobag; državna cesta Gračac-Zaton Obrovački (DC27).

Na brzoj cesti Solin-Klis (DC1) promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Na granicama nema čekanja

Zbog vozila u kvaru poziva se na oprez na autocesti A1 na 430. km između čvora Ravča i čvora Zagvozd u smjeru Zagreba promet se vodi po dvije prometne trake. 

Zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim vozilima s priključnim vozilom za vrijeme zimskih uvjeta na pojedinim cestama u Lici i na cesti Sotin-Ilok.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U prekidu su katamaranske linije Vis-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Jelsa-Bol-Split.

Sutra ujutro opet temperature do -10 °C

U nedjelju će biti djelomice sunčano, razmjerno vjetrovito te manje hladno. U drugom dijelu dana sa zapada se očekuje postupni porast naoblake, a navečer i u noću ponegdje na sjevernom Jadranu može pasti uz malo kiše, u Gorskom kotaru i snijeg.

Ujutro je na kopnu mjestimice moguća magla. Zapuhat će umjeren jugozapadni, u Slavoniji i Baranji jugoistočni vjetar, a na Jadranu jugo i južni vjetar u jačanju. Najniža jutarnja temperatura bit će između -10 i -5, na moru od 2 do 7, a najviša dnevna većinom od 3 do 8, na Jadranu od 9 do 13 °C.

U Njemačkoj ove zime od hladnoće umrlo 10 beskućnika

Najmanje 10 beskućnika smrznulo se i umrlo ove zime u njemačkim gradovima, objavila je u subotu skupina za pomoć beskućnicima. Smrti su prijavljene u Hamburgu, Koelnu, Duesseldorfu i Berlinu, rekla je Werena Renke, predsjednica skupine.

Samo u Berlinu zadnjih su dana prijavljene dvije smrti u ledenim noćima. Jedan čovjek smrznuo se i umro na klupi u parku a drugi je pronađen mrtav u napuštenom bivšem javnom kupalištu.

Skupina bilježi broj ljudi koji su umrli zbog smrzavanja od 1990-ih u nedostatku službenih statistika.

Tema: Hrvatska