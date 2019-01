Stvara se bijeli pokrivač: Danas će pasti i više od 30 cm snijega

Ovaj će tjedan na kopnu obilježiti većinom oblačno i relativno hladno vrijeme, uz povremene oborine, uglavnom snijeg, a nakratko je ponegdje moguća i kiša, ponajprije u četvrtak. U gorju će već tijekom utorka mjestimice pasti i više od 30 cm novog snijega, a do kraja tjedna akumulirat će se još značajniji snježni pokrivač. Probleme će ponegdje vjerojatno stvarati i zapusi, a ograničenja u prometu bit će i na još vjetrovitijem Jadranu - većinom zbog često jake i olujne bure, prema jugu i istočnjaka i juga. Mjestimice će biti i obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom, a više sunčanog vremena prema kraju tjedna, navodi Zoran Vakula za HRT.

- U utorak će u većini krajeva biti oblačno uz oborinu. Na kopnu snijeg, osobito u gorskim i istočnim predjelima te Banovini, a izraženiji će biti uglavnom navečer i u noći. Na Jadranu većinom kiša, u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Na sjevernom Jadranu bit će i susnježice i snijega, pogotovo prema kraju dana. Vjetar na kopnu većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a drugdje istočnjak i jugo, navečer u okretanju na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od -3 do 2, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 2 do 7, a drugdje na obali i otocima od 8 do 13 °C - navodi Državni hidrometeorološki zavod.

Dr. sc. Tanja Renko, iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a za HRT navodi kako će na istoku Hrvatske će već do utorka ujutro biti tanjeg snježnog pokrivača, a tijekom dana će napadati novih 10 cm snijega, ponegdje i 15 cm. Bit će relativno hladno, uz povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar, te temperaturu zraka između -2 i 2 °C.

U središnjoj će Hrvatskoj također povremeno padati snijeg, osobito u dijelu Posavine i na širem karlovačkom i sisačkom području, gdje će snježni pokrivač ponegdje biti i veći od 10 cm. Kraća sunčana razdoblja moguća su uglavnom na krajnjem sjeveru.

I u gorskoj Hrvatskoj hladno, uz povremeni snijeg i stvaranje novog debljeg pokrivača, posebice u Lici. Na sjevernom će Jadranu biti umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito, uz jaku, podno Velebita i olujnu buru, s kojom će osim kiše biti i poneke pahulje snijega.

Vjerojatnost za susnježicu i snijeg rast će prema večeri, osobito u dijelovima Istre, ali i ponegdje na Kvarneru.

- Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije oblačno s oborinama, većinom uz kišu, a u višim predjelima padat će susnježica i snijeg, uz ponegdje i stvaranje snježnog pokrivača, uglavnom uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Puhat će većinom jaka bura i istočnjak, uz koje će more biti umjereno valovito i valovito, prema otvorenome i jače valovito. Podjednaku će valovitost mora na jugu Hrvatske prouzročiti sve češće jugo. Lokalno će pasti i obilnija kiša, vjerojatno i više od 50 litara po četvornom metru, a u višim dijelovima unutrašnjosti moguć je i snijeg. S jugom će temperatura u poslijepodnevnim satima biti između 10 i 12 °C - navodi Tanja Renko za HRT.

Snijeg i u srijedu

Dodaje kako se u nastavku tjedna u kopnenom području temperatura zraka neće znatnije mijenjati pa će se nastaviti relativno hladno vrijeme, uz povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Prevladavat će oblačno, povremeno uz oborine - većinom snijeg, uz stvaranje novog snježnog pokrivača, a mjestimice nakratko može biti i kiše, vjerojatnije u četvrtak, posebice u Slavoniji.

- Na Jadranu sljedećih dana vrlo promjenljivo vrijeme, do vikenda uz povremenu kišu, a u srijedu još ponegdje i susnježicu i snijeg, uglavnom na sjevernom dijelu. U srijedu će vjetar uglavnom prolazno oslabjeti, a od četvrtka do nedjelje će ponovno biti vjetrovito, uz jaku i olujnu buru, u početku na krajnjem jugu i jugo. Više sunčanog vremena u većini će mjesta biti prema kraju tjedna - navodi Tanja Renko.

Snijeg otežava vožnju: Nigdje bez zimske opreme

Snijeg otežava vožnju mjestimice u Slavoniji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Lici. Zbog niskih je temperatura moguća poledica na vlažnim dijelovima kolnika, posebice na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Dalmaciji.

- Vozače pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez propisane zimske opreme - objavio je HAK u utorak u 7.50 sati.

Teretna vozila s priključnim vozilom prema Dalmaciji mogu voziti autocestom A1, dok je za tu kategoriju iz smjera Rijeke prema Zagrebu prohodna držvna cesta kroz Gorski kotar do Delnica. Iz smjera Zagreba prema Rijeci teretna vozila mogu prometovati autocestom A6 Rijeka-Zagreb do Delnica ili starom cestom DC3 do Zdihova.

Samo za osobna vozila, zbog olujnog vjetra, otvorene su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice. Ostala vozila obilaze državnom cestom DC3 - "starom" cestom kroz Gorski kotar na dionici Delnice-Rijeka.

Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene;

DC25 Gospić-Karlobag (zimski uvjeti).

Na autocesti A7 Draga - Šmrika, lokalnoj cesti LC58107 Križišće-Kraljevica te na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (II. skupinu vozila).

Na autocesti A1 između južnog dijela tunela Sveti Rok i vijadukta Božići vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, zbog jakog vjetra.

Zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim vozilima s priključnim vozilom za vrijeme zimskih uvjeta na pojedinim cestama:

u Lici:

DC1 Zagorje-Grabovac-Vaganac-Korenica-Udbina-Ondić-Gračac-Knin;

DC23 Žuta Lokva-Senj; Duga Resa-Josipdol-Kapela

DC25 Korenica-Bunić-Lički Osik-Gospić;

DC27 Gračac-Zaton Obrovački;

DC42 u mjestu Poljanak; Josipdol-Plaški-Saborsko-Kuselj

DC50 Žuta Lokva-Lički Osik-Gospić-Gračac;

DC52 Špilnik-Korenica;

DC217 Ličko Petrovo Selo(DC1)-Ličko Petrovo Selo;

DC218 granični prijelaz Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča;

ŽC5169 Donji Lapac-Bjelopolje;

ŽC5203 Dobroselo-Srb;

sve lokalne i županijske ceste Ličko-senjske županije;

sve lokalne i županijske ceste nadcestarije Senj i Krasno Polje.

u Gorskom kotaru:

DC3 Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Kupjak-Delnice;

DC32 Prezid-Delnice;

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin;

DC203 Brod na Kupi-Delnice;

DC305 Parg-Čabar;

DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja-Križišće-Šmrika;

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje;

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo;

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine;

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk;

ostale županijske i lokalne ceste na području Gornjeg Jelenja, Delnica, Vrbovskog i Čabra.

Zbog loših vremenskih uvijeta za sav promet zatvorena je državna cesta DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvn i županijska cesta ŽC4253 Velika-Park prirode Papuk.

