Ledeno jutro, posvuda debeli minusi. Čeka nas i ledeni doček, a evo gdje bi moglo biti snijega

Hrvatsku je jutros zahvatilo pravo zimsko, ledeno jutro uz minuse u svim krajevima unutrašnjosti. Najhladnije je bilo u Gorskom kotaru, gdje je na postaji Crni Lug – NP Risnjak izmjereno -10,5 °C. I ostali dijelovi Like i gorja probudili su se uz vrlo niske temperature, mraz i mjestimice maglu.

Među najhladnijim lokacijama jutros u 7 sati izdvajaju se:

Crni Lug – NP Risnjak: -10,5 °C

Plaški: -9,8 °C

Ličko Lešće: -8,0 °C

Štirova: -7,5 °C

Otočac i Gospić: oko -7,4 °C

Zagreb: -3 °C

U mnogim krajevima zabilježena je i vrlo visoka relativna vlažnost zraka, pa se uz niske temperature mjestimice javljao i ledeni mraz, a ponegdje i magla koja se smrzava.

Pogledajte vrijeme po gradovima

Djelomice sunčano bit će u utorak, ali uz promjenljivu naoblaku. Na Jadranu je rijetko moguće malo kiše, uglavnom na otocima, dok je u unutrašnjosti lokalno moguća slaba oborina na granici kiše i snijega. Ujutro će se, ponajprije na kopnu, mjestimice zadržavati magla. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura jača na umjerenu i jaku, s olujnim, a podno Velebita prema večeri i orkanskim udarima.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 0 do 5 °C, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 9 i 14 °C.

Vrijeme za Staru godinu

Pretežno sunčano, a poslijepodne u središnjim i istočnim predjelima uz porast naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u prvom dijelu dana na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura s olujnim udarima, u postupnom slabljenju, najprije na sjevernom dijelu, potom uz okretanje na slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar.

Najniža jutarnja temperatura od –8 do –3 °C, na Jadranu od 0 do 5 °C, a najviša dnevna između –1 i 3 °C, na obali i otocima od 4 do 8 °C.

U novogodišnjoj noći na Jadranu i uz obalu bit će vedro ili malo oblačno. U unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, a uglavnom na istoku rijetko je moguće i vrlo malo snijega.

Temperature će se većinom kretati između –5 i 0 °C, u Lici i niže, dok će se na Jadranu zadržati između 0 i 5 °C.