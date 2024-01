Ledeno jutro u Hrvatskoj: Minus 20 u Lici, Zagreb na minus -12. Sutra stiže kiša koja se smrzava

Iznimno hladno jutro dočekalo je veći dio Hrvatske jutros, a najhladnije je bilo u Lici, gdje se temperatura spustila na -20 u mjestu Brezovac, navodi se prema podacima na mreži Pljusak.

Prema podacima DHMZ-a, u 7 sati je u Crnom Lugu bilo čak -17, u Samoboru -14, kao i u Bednji. Zagreb bilježi -12 na aerodromu, a još su brojni gradovi ispod -10 u nedjeljno jutro.

Iznad nule su uglavnom gradovi uz more, a najtoplije je jutros u Makarskoj, 11 Celzija.

Pogledajte vrijeme u vašem gradu

Sunčano će biti većinom u nedjelju, no u unutrašnjosti ujutro i dio prijepodneva mjestimice je moguća magla.

Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će umjerena i jaka bura, na udare ponegdje i olujna, slabjeti i popodne sa sjevera okretati na sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 4, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 6 do 10 te između 9 i 13 °C na obali i otocima.

U većini krajeva pretežno sunčano bit će i u ponedjeljak. U prvom dijelu dana na kopnu mjestimice magla.

Poslijepodne sa sjeverozapada stiže porast naoblake, navečer i u noći i oborina. Na Jadranu će mjestimice padati kiša, u unutrašnjosti oborina na granici snijega i kiše koja se lokalno može smrzavati na hladnom tlu.

Vjetar većinom slab, od sredine dana i umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra uglavnom od -11 do -6, na Jadranu između 0 i 5 °C. Najviša dnevna od 2 do 7, na moru od 8 do 13 °C.