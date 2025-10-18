Kako je priopćio Državni inspektorat Republike Hrvatske, proizvod nije u skladu s odredbama Uredba (EZ) br. 178/2002, koja propisuje opća načela i uvjete zakona o hrani te osniva Europsku agenciju za sigurnost hrane
Ledo s tržišta povlači popularni proizvod: 'Ne konzumirajte ga!'
LEDO plus d.o.o. povlači s tržišta proizvod Njoki Premium 500 g, LOT broj L:250312, s rokom najbolje upotrijebiti do 12. ožujka 2026., zbog sumnje na prisutnost stranog tijela metalnog podrijetla. Odluka o povlačenju donesena je samoinicijativno i iz predostrožnosti, radi zaštite sigurnosti potrošača.

Obavijest je objavljena na službenim stranicama Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, gdje se navodi da potrošači ne bi trebali konzumirati proizvod iz navedene serije te ga mogu vratiti na prodajno mjesto. Povlačenje se provodi isključivo iz sigurnosnih razloga.
