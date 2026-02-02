Obavijesti

NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Piše Ivan Štengl,
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
Foto: Patrik Macek, Željko Lukunić/Pixsell/canva

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.

Admiral

Brončani hrvatski rukometaši zajedno sa stožerom sletjeli su oko 3 ujutro u Zračnu luku Zagreb gdje su ih dočekali brojni navijači uz pjesme.

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na Facebooku.

- Čestitke rukometašima na osvojenoj medalji! Čestitka Tomaševiću na obrani ustavnih vrijednosti! Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije! - napisala je.

Tomislav Tomašević je u ranijoj objavio istaknuo da su pripreme za doček započele još nakon plasmana u polufinale Europskog prvenstva te da su Grad Zagreb i HRS prethodno usuglasili termin, lokaciju i program dočeka u slučaju osvajanja bilo koje medalje.

OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Prema njegovim riječima, dogovor je bio da na Trgu bana Josipa Jelačića nastupe Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže s pjesmom „Ako ne znaš što je bilo“, koja je, kako navodi, bila omiljena među rukometašima i na Svjetskom i na Europskom prvenstvu. Međutim, nakon osvajanja bronce, reprezentativci su inzistirali da se programu pridruži i Thompson.

