Legalna diskriminacija žena: Načelnice općina ne smiju ostati trudne jer nemaju zamjenu!

Kad su se radile izmjene zakona o lokalnim jedinicama i dužnosnicima, male općine ostale su bez zamjenika načelnika. To u praksi znači da ako je na čelu općine žena, ona ne može ići na porodiljni jer nema tko umjesto nje potpisivati dokumente. Na ovu problematiku upozorili smo Saboru, svim saborskim zastupnicama, ali i Ministarstvu demografije. Jedini zahtjev jest da svi mi imamo jednake mogućnosti i bilo bi dobro kad se priprema zakon da se o tome razmišlja jer su žene u nepovoljnijoj situaciji. Zakon regulira porodiljni i imate određeni minimum kad morate ići na porodiljni i koliko nakon porođaja morate ostati s djetetom.

Načelnica Podgore Petra Radić | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tehnički, ja mogu otvoriti porodiljni, ali ovdje je stvar odgovornosti prema svom poslu gdje vi morate biti stalno uključeni i usmjereni, nitko umjesto vas ne može nešto potpisati ni ugovoriti. Ako će vas netko zamijeniti, to će onda biti isključivo hladni pogon, upozorava Petra Radić, načelnica Općine Podgora, koja je uoči Dana žena podignula glas za sve one žene i kolegice koje bi se u ovoj problematici mogle prepoznati. U Hrvatskoj, naime, u 428 općina imamo 41 načelnicu i, kako kaže Radić, pri osmišljavanju zakona mogućnost trudnoće jedne načelnice uopće se nije razmatrala.

- Mi smo imali veliku poplavu u listopadu prošle godine. Da sam ja kojim slučajem bila na porodiljnom tko bi sve to koordinirao, potpisivao, slao dopise, tko bi bio čelnik stožera? U tim situacijama je to isključivo dužnosnik. Da postoji propis koji bi odredio da u slučaju trudnoće jedne načelnice moraju biti održani novi izbori, iako bi to bila potpuna diskriminacija, barem bi postojao nekakav propis i dokaz da se o tome razmišljalo. Ali nije. Na razini Hrvatske načelnica ima 10 posto i to što nas je malo govori o tome koliko je ovaj posao prilagođen muškarcima. Da sam ja kojim slučajem u bolnici i da treba nešto hitno potpisati, kako bi to izveli? Stalno se govori o tome kako trebamo više uključiti mlade i žene, pa i mlade žene. A žene su i dalje vrlo diskriminirane - kaže Radić dodajući kako o demografskim problemima govore muškarci, i to samo kad je to populistički potrebno.

Ovaj propust u zakonu otkrila je sasvim slučajno. Naime, više puta su načelnicu Podgore proglašavali trudnom pa je počela istraživati kako bi to izgledalo i kome bi uopće ostavila općinske dužnosti da je to zaista i tako. U Općini Podgora radi njih osam, a pročelnici nemaju ovlasti potpisivati dokumente što je veliki problem jer, kaže, neki poslovi jednostavno ne mogu čekati. O svemu smo pitali i Ministarstvo uprave, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku istog.