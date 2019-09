Legao sam na svoj auto da ga spasim od tuče – ipak je novi!

Baš sam dobio novi Audi A4 i vidim ide nevrijeme. Reko – ne dao Bogu tuče, a ona krene!

Legao sam na auto da ga zaštitimo. Trajalo je dvije-tri minute. Auto sam spasio, ali sam ja pokisao kao miš. Sve mi bilo žao sjesti tako mokar u njega. Ali morao sam i pravac kući da se presvučem – rekao nam je Danijel Pocrnić (21) koji nam je poslao snimku tuče koja je zahvatila Veliku Goricu u nedjelju oko 19.30 sati. Kaže, tuča je bila jedan do dva centimetra promjera, veličine lješnjaka.

Nevrijeme je bilo i poslijepodne u Rovinju gdje je pijavica prošla središtem grada i rušila stabla, a ona su padala po automobilima.

- Došla je s mora, pobacala ležaljke i prošla između hotela ravno prema centru i Istarskoj ulici. Kuda je pijavica prošla, tu je sve polomila. Vidio sam dva porušena stabla, a susjedu se grana zabila kao koplje u gumu automobila i probušila je – govori nam Ivan (30) iz Rovinja. Kaže, po cesti se može pratiti trag pijavice.

- Policija i vatrogasci odmah su izašli na teren i krenuli sve raščišćavati. Vjerujete, posljednjih 15 godina ovakvo što se nije dogodilo. Sjećam se pijavice da je prije 15-ak godina prošla preko obližnjeg otoka i sve sravnila na njemu, ali nikad nije prošla baš kroz Rovinj – kaže naš čitatelj Ivan.

Prema podacima istarskog meteorološkog portala Istramet u Rovinju je u nedjelju palo 36 mm kiše. Iz PU istarske rekli su kako u nevremenu nije bilo ozlijeđenih. Vatrogasci su još uvijek na terenu i raščišćavaju grad.

Na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak najavljuju da će u prvom dijelu dana biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, na Jadranu i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Poslijepodne se očekuje prestanak oborina i smanjenje naoblake. U unutrašnjosti će vjetar biti uglavnom slab, u gorju umjeren jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren, povremeno i jak jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 11 do 16, na Jadranu između 16 i 22 °C. Najviša dnevna uglavnom od 18 do 24, u Dalmaciji i do 26 °C.



Tema: Hrvatska