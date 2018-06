Legendarni HIR 3 u nedjelju će krenuti na novi put oko svijeta

Saša Fegić u nedjelju će iz Malog Lošinja krenuti na put oko svijeta legendarnom jedrilicom HIR 3 kojom je '80-ih godina Mladen Šutej oplovio svijet. Jedrilica će krenuti i vratiti se u Mali Lošinj, a cijela avantura trebala bi trajati godinu dana.

Jedrilica je desetak godina bila zapuštena u Vrsaru nakon što je preživjela bombardiranje Dubrovnika, a prije četiri godine Fegić ju je 'spasio' iz Luke u Vrsaru. Tamo je brod stajao cijelo desetljeće nakon što ga je Šutej prodao jednom poznaniku.

- Lokalci bi tu i tamo izbacili vodu iz broda, ali jedrilica je propadala. Izdaleka se vidjelo da je to napušteni brod. Jednom sam slučajno prolazio tamo i zainteresirao se. Dvije godine sam ga sređivao, bio je u takvom stanju da nisam mogao ni isploviti. Sada je već krajnje vrijeme za plovidbu. Ako ne odem ove godine, ljudi bi me mogli početi zezati da nikada ni neću - rekao nam je Fegić u svibnju.

Putovat će istočnom rutom oko svijeta. Kako bi izbjegli pirate ekipa će na put najtežim mogućim putem. Zbog somalskih gusara put će im biti duži nekoliko tisuća milja.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Proći će oko 28.000 milja, jedriti 280, a odmarati stotinjak dana. Iz Lošinja ide do Lastova, pa u Italiju. Potom će posjetiti Kanare, Zelenortske otoke, Južnoafričku Republiku, Australiju, Novi Zeland, Čile, Argentinu, Brazil, Azori i Maltu.

- Prve etape po Meridijanu su kratke. No ruta kojom mi idemo nije turistička. Kad krenemo neće biti zaustavljanja - priča nam Saša dok sanjarski cijelo vrijeme gleda negdje daleko u more.

- Najopasniji dio su dvije etape u Južnom oceanu - istaknuo je pa nastavio: Ide se od Novog Zelanda do Cape Towna. Ići ćemo i do rta Horn. Upravo je HIR 3 prva hrvatska jedrilica koja je došla do tog mjesta. To je na 57. paraleli, 700 milja od Antarktike, tamo plivaju ledenjaci, i to nije nimalo lak ‘teren’.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na brod će ponijeti i Skanderbeg konjak. Poklonio mu ga je prijatelj. Konjak je zaplijenjen na pulskoj carini krajem sedamdesetih. Izlizanu etiketu na boci nagrizao je zub vremena, ali Saša ga namjerava otvoriti na nekom od znamenitih rtova, kako bi proslavio. Život na desetmetarskoj jedrilici u idućih godinu dana jednom prilikom slikovito je opisao kao život u špajzi. Novu godinu trebao bi dočekati na moru kod Novog Zelanda, a povratak kući očekuje u srpnju iduće godine.

Saša Fegić na HIR-u 3 jedrio je s 14 godina, s poznatim jedriličarom Mladenom Šutejom. Kaže, učio je od njega, a pravilo koje je Šutej imao je da se na brodu može razgovarati o svemu osim o politici i kuhanju, jer su to teme na kojima se mišljenja kad-tad raziđu.