Legionela i na zagrebačkom fakultetu, studenti su dobili mail: 'Nastava se ne prekida'

Na jednom od najvećih zagrebačkih fakulteta, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), otkrivena je legionela, potencijalno opasna bakterija koja može uzrokovati tešku upalu pluća. Kako doznaje portal Srednja.hr, bakterija je utvrđena na tri točke u zgradi D, o čemu su studenti i zaposlenici službeno obaviješteni e-mailom.

S fakulteta poručuju da razloga za paniku nema. Legionela se ne prenosi pijenjem vode, pranjem ruku niti kontaktom s drugim osobama, već isključivo udisanjem sitnih kapljica vode u zraku, primjerice tijekom tuširanja ili korištenja sustava s raspršivanjem vode.

- U tijeku je postupak dezinfekcije sustava tople vode, nakon čega će se provesti ponovna analiza uzoraka. Do tada će zahvaćeni dijelovi sustava biti izvan uporabe - poručili su s FER-a, kako navodi Srednja.hr.

Ističu i da do sada nije zabilježen nijedan slučaj oboljenja među studentima ili zaposlenicima te da se sve mjere provode u suradnji s nadležnim službama.

Unatoč zabrinutosti koja se pojavila među studentima, uprava fakulteta donijela je jasnu odluku – nastava se neće prekidati. Kako službeno navodi FER, predavanja, vježbe i ispiti odvijat će se prema planu, uz pojačan nadzor vodovodnog sustava. Iz nadležnih institucija poručuju da je rizik za studente trenutačno minimalan, a sustav će ostati pod nadzorom dok se ne potvrdi da je voda u potpunosti sigurna.

Koliki je rizik?

Legionela je bakterija koja se prirodno pojavljuje u vodi, ali postaje opasna kada se razmnoži u loše održavanim sustavima tople vode. Infekcija se ne prenosi s čovjeka na čovjeka, a najugroženije su starije osobe, kronični bolesnici i pušači.

Simptomi uključuju visoku temperaturu, kašalj, glavobolju i opću slabost, a u težim slučajevima može doći do upale pluća. Stručnjaci naglašavaju da se bolest uspješno liječi antibioticima ako se na vrijeme otkrije.