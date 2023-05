'Lekcije mi dijeli čovjek kojem većinu održavaju dva uskočka optuženika i herojski Zekanović'

Nije bio problem nikome, to je praznik koji je uvaljen 1991. u Saboru i tako smo živjeli, poručio je predsjednik Zoran Milanović govoreći opet o datumu 30. svibnja, koji je HDZ vratio kao Dan državnosti, a uzvraćajući premijeru Andreju Plenkoviću na opasku da mu prije taj datum nije bio problem i ponovno ga proozvao za nepoštivanje Zakona.

Milanović je opetovao kako taj datum ni po čemu nije Dan državnosti.

- To je naprosto uzurpacija. Referendum je bio točka jedinstva kada su svi glasali za hrvatsku neovisnost, osim dijela pobunjenih Srba. Pa smo onda dodali još Dan neovisnosti 8. listopada, što je ljude malo zbunjivalo, ali mislim da nitko nije na psihijatriji završio zbog toga. I 20 godina o tome nitko ne govori, tu i tamo se konstatira kako nije baš idealno i dođe gospodin iz režimske kuće i to hoće promijeniti. OK, promijenio si Zakon, a ja ću se boriti protiv toga. Hoćeš slaviti? Slavi, tko ti brani? Ali da ćeš me privesti - nećeš - poručio je Milanović naglasivši kako je on jučer ipak vodio računa da na njegovoj zgradi vijori zastava te čestitao svima onima koji taj dan slave Dan državnosti.

'Lekcije iz poštivanja Zakona mi dijeli čovjek kojem većinu održavaju dva uskočka optuženika i herojski Zekanović'

- I jedini sam. Što su sve četnici u mojoj ulici? Jučer dođem u Omišalj, grad hrvatske glagoljice, u susjedstvu je Bašćanska ploča, nitko nije izvijestio zastavu. Oni ne vole Hrvatsku? Treba nam čovjek iz režimske familije da nas podsjeti kaj je Hrvatska i da nam nameće svoje datume? Apropos toga da sam ja patološki lažov, pa kraj njega sjedi čovjek, herojski Zekanović, koji ga drži na vlasti, a govorio je do prekjučer o njemu da je patološki lažov i hodajuća sotona - istaknuo je oplevši i po zastupniku Hrvoju Zekanoviću upitavši Plenkovića kako uopće može sjediti s njim nakon svega što mu je izgovorio.

- Glede toga, Plenković nije patološki nego sitni lažov i nije sotona jer sotona ne postoji, ali to nisam rekao ja nego herojski Zekanović i on će meni onda dijeliti lekcije iz poštivanja Zakona, čovjek kojem većinu održavaju dva uskočka optuženika i herojski Zekanović, koji će svakom drugom šiljak zabosti u oko kada vidi neku priliku, ali to što je zaštitnik najveće grupe lopova u novijoj hrvatskoj povijesti, to nikome ništa - naglasio je.

Pa je podsjetio kako se Plenković učlanio u HDZ tek kada ga je Jadranka Kosor natjerala.

- Je li to bitno za nečiju političku karijeru kao mjera za gospodina vjerodostojnog? Je. On želi novu biografiju i zato jučer ova dreka. Jesam ja nekoga prozivao? Prvo slušam imbecilne izmišljotine ministra obrane na Dan Oružanih snaga i prešutim. Dođe ovaj njihov Dan državnosti, HDZ-ovog Sabora, to nije temelj državnosti, kad evo Plenkovića, nitko ga ništa ne pita, za jezik ne vuče, četvrtu godinu se zna moj stav i da taj dan puštam one koji ga žele slaviti, i kaže da je to nepoštivanje Zakona - istaknuo je naglasivši kako je nepoštivanje Zakona kad kradeš, odmećeš se od Zakona, pravila i morala...

- Pa neka dođe u centar grada i kazni sve koji nisu izvjesili zastavu - rekao je.