NEVJEROJATNO

LETI, LETI, PAKET! Zagrepčanin u šoku: Evo kako mi dostavljaju pakete tri dana zaredom!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
LETI, LETI, PAKET! Zagrepčanin u šoku: Evo kako mi dostavljaju pakete tri dana zaredom!
5
Foto: Čitatelj 24sata

Kako se vidi na snimkama, dostavljač priđe kući i 'zafitilji' paket. Na dvije snimke nije ni izlazio iz kombija. Jednom ga je 'dostavio' bacivši ga kroz prozor. U drugom je slučaju otvorio vrata. Valjda da ima bolji domet

Admiral

Nisam mogao vjerovati kad sam vidio kako dostavljač izbacuje naše pakete ispred kuće kao da je smeće. Ne jednom, već tri dana zaredom, a zadnja narudžba se skroz polomila, priča nam šokirani čitatelj s Trešnjevke, koji je imao neugodno iskustvo s velikom firmom za dostavu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Dostavljanje paketa 00:48
Dostavljanje paketa | Video: čitatelj/24sata

Iako im je, kaže, slao upozorenja i molbe da ne bacaju pakete, i to već nakon prvog puta, ponašanje dostavljača se ponovilo.

Kako se vidi na snimkama, dostavljač jedan dan uopće nije ni izišao iz kombija, već je otvorio vrata vozila i bacio paket do vrata, a drugi dan čak ni vrata nije otvorio, već je dostavu 'obavio' - kroz prozor kombija.

Upit smo poslali i dostavnoj službi o navedenom slučaju, a odgovor prenosimo u cijelosti.

- Potvrđujemo da smo zaprimili prigovor od jedne korisnice s područja Trešnjevke, a koji se odnosi na ponašanje dostavljača prilikom dostave pošiljke. Prigovor je odmah zaprimljen u sustav te je slučaj bez odgode uzet u rješavanje.

Overseas Express ne tolerira neprimjereno postupanje s pošiljkama niti ponašanje koje nije u skladu s našim internim pravilima i standardima usluge. Trenutno provodimo internu provjeru svih okolnosti kako bismo utvrdili točan tijek događaja i odgovornost uključenih osoba.

U slučaju potvrde neprimjerenog postupanja, prema dostavljaču će biti poduzete odgovarajuće mjere u skladu s internim procedurama i ugovornim obvezama.

Naglašavamo da kontinuirano radimo na edukaciji i nadzoru dostavljača s ciljem osiguravanja sigurnog, profesionalnog i korektnog rukovanja pošiljkama te očuvanja povjerenja naših korisnika - napisali su nam u odgovoru.

