Ležala 20 metara od bolnice i čekala hitnu više od pola sata

U subotu navečer pred zagrebačkim KBC-om Sestre milosrdnice, srušila se žena. Ležala je na podu na rubu svijesti i povraćala, a Hitnoj pomoći je, kako navode svjedoci, bez obzira na učestale pozive prolaznika i liječnika, trebalo više od pola sata da je odvedu u 20 metara udaljenu bolnicu.

Zašto je liječnik nije sam odveo u bolnicu? Jer to nije po propisima.

Pod ingerencijom hitne pomoći

Naime, definirano je da bolničko osoblje nema ovlasti intervenirati van ustanove u kojoj rade, već to područje spada pod ingerenciju hitne pomoći. Provjerili smo ove propise s Darkom Milinovićem, liječnikom i bivšim ministrom zdravstva.

- Nema nijednog doktora koji ima zabranu pružanja pomoći, dapače, ima obvezu. Istina je da su ulica ili dio ispred bolnice ingerencija hitne medicinske pomoći, a ne bolničkog osoblja. Ipak, nedopustivo je iz moralnih razloga, ukoliko pacijentu pozlije ispred same bolnice, da mu se ne priskoči u pomoć, a ne da se čeka hitna medicinska pomoć jer svaka minuta može biti bitna za život pacijenta - rekao nam je Milinović.

Inače, gospođa je bila na rubu svijesti nakon što je otpuštena s Hitne, na kojoj je do tada, kako doznajemo od svjedoka, provela nekoliko sati.

Razgovarali smo s dvije susjede koje su se zatekle na mjestu događaja. Ispričale su nam što se dogodilo.

'Doktor nam govori da zovemo hitnu'

Jedna je na svom Facebook profilu opisala događaj, a prenosimo ga uz njeno dopuštenje.

- Dogodilo se to sinoć oko 22 i 30 ispred moje zgrade, 20 metara od porte Vinogradske bolnice. Izlazim sa psom van i na povratku vidim susjedu kako stoji na cesti sa psom i gleda prema nekoj gomili na podu. Ta gomila je žena koja leži na podu, jedva prisebna, jer je bila na rubu svijesti. Saznajemo od čovjeka koji je bio s njom da se upravo vraćaju s hitne gdje su rekli da joj ništa nije i da može doma. Dolazi čovjek s porte i potvrđuje kako ju je vidio kako jedva hoda nakon što su ju pustili, misleći kako nešto nije u redu. Susjeda trči u bolnicu da pozove hitnu i slučajno nabasa na doktora i sestru. Oni dolaze do žene na podu i ispituju ju što je bilo. Izgleda da je imala operaciju na mozgu prije 5 godina, boli ju jako glava, vrti joj se, ne može oči držat otvorene, brljavi dok priča.

Govori nam doktor da zovemo hitnu. 2 min poslije prolazi vozilo hitne pomoći i sestra ga pokušava dozvati da pokupi ženu. Kažu da ne mogu (ne znamo razlog). I dalje se sve događa 20 metara od bolnice. Doktor govori kako on ne smije biti ovdje vani za vrijeme radnog vremena, da zovemo opet hitnu. Kaže operater kako šalju nekoga čim se oslobodi vozilo. Ali 20 metara smo od bolnice. U međuvremenu se pokušava iskomunicirati s gospođom jer se cijelo vrijeme isključuje, a liječnik je potiče da otvori oči. Ona bi govorila da ne može. Usprave ju u sjedeći položaj, ona pada dolje. 20 minuta kasnije hitne pomoći još nema. Sada doktor zove hitnu i govori da je hitno da nekoga šalju jer on mora ići. Sestra odlazi na portu po kolica da ju odvezu tako, ali navodno kolica nema. Žena počne povraćati, grčiti se i kašljati. Grči mi se želudac. Susjeda psuje i njima i svijetu i bolnicama i sustavu koji šalje vozilo s drugog kraja Zagreba, a žena je na rubu svijesti nakon što je došla na hitnu jer joj nije dobro, 20 metara od bolnice - kazuje uznemirena svjedokinja.

'Beskrajno zahvalni liječniku'

- Sestra zove hitnu opet. Susjeda ide po mobitel da snimi situaciju ako bude došlo do neke tragedije jer se ništa ne događa. Minimalno pola sata nakon nekoliko uspaničenih poziva upućenih hitnoj da dođu po ženu koja leži na cesti, hitna napokon dolazi - ispričala nam je jedna od svjedokinja koja je željela ostati anonimna.

Dodala je da je beskrajno zahvalna liječniku i sestri koji su došli i pobrinuli se za gospođu dok nije došla po nju jer je to, kako kaže, bilo nešto što po pravilu nisu uopće smjeli napraviti.

'Počela se isključivati'

Druga svjedokinja je Ksenija Pavletić. Ona živi u blizini i vidjela je kako se gospođa srušila.

- Oko 22 i 30 sinoć, vidjela sam kako mi ususret ide dvoje ljudi, muškarac i žena, nekih 20 metara od porte. Teško su hodali, na prvi pogled sam pomislila da je gospođa pijana, tako je djelovalo - priča nam Ksenija.

- Gospođa je teško hodala, a u jednom trenutku je pala i srušila se na leđa. Gospodin je rekao da im treba pomoć. Prišla sam im, ispričala se i pitala ih je li pila. Rekao mi je da nije. Inače, čovjek nije puno govorio, ne znam je li od šoka, ali nije mogao komunicirati. Rekao je da se vraćaju s hitne i da su satima bili tamo, a kad su sve obavili, pustili su ih. Žena se počela isključivati, povraćalo joj se. Govorila je da je jako boli glava i vrti joj se. Onda je naišla susjeda - dodaje gospođa Pavletić.

- Ja sam otišla do porte i pitala tamo portira imaju li kolica ili nešto da pomognemo ženi koja se srušila. Nije mi palo na pamet da zovem hitnu, preko puta bolnice sam. Ipak, otišla sam na hitnu, a tamo su na ulazu bili liječnik i zdravstvena djelatnica, mislim da je medicinska sestra. Odmah sam mu ukratko rekla što se događa pa smo se uputili do gospođe. Ženi nisu mogli pomoći na licu mjesta jer je doktor izašao bez ičega. Rekao je da se mora zvati hitna, ne znam zašto se nije moglo drukčije. Zvala sam hitnu, na hitnoj su postavili par pitanja, a pošto je tu već bio liječnik, mobitel sam dala njemu koji im je rekao da su tu zaposlenici vinogradske bolnice i da hitno dođu - priča svjedokinja.

'Gospođi je postajalo sve lošije'

- I onda je to trajalo i trajalo. Zdravstveni radnici stoje netom pred bolnicom i ne mogu pomoći ženi. Počela sam im spominjati kolica pa je sestra otišla do porte, ali nije ih bilo. Zatim je došla jedna hitna pred bolnicu i parkirala se na mjestu taksista. Sestra je otišla prema njoj, a kad se vratila, hitna je upalila i otišla dalje. Ne znam zašto se to dogodilo. Gospođi je postajalo sve lošije pa je doktor opet zvao i molio da dođu što prije. Prošlo je više od pola sata pa je sestra onda ponovo zvala hitnu i onda je napokon došla - priča nam Ksenija.

- Htjela bih pohvaliti liječnika i sestru, našli su se u jednoj nezahvalnoj situaciji. Izašli su, dali sve od sebe, ali ruke su im bile vezane 20 metara od bolnice - ispričala nam je Ksenija Pavletić.

Kako se ovo moglo dogoditi?

Javili smo se KBC-u Sestre milosrdnice. Poslali smo im opširan upit u kojima smo ih zamolili da nam razjasne je li im procedura zbilja nalaže da se mora zvati hitna iako se pacijentica ruši 20 metara od bolnice te smatraju li je li učinjen ikakav propust. Također, upitali smo ih je li naknadno utvrđeno što je bilo gospođi te kako je ona sada.

Do zaključenja članka nismo dobili pismeni odgovor, ali u telefonskom razgovoru s tajnicom ravnatelja, rečeno nam je da iz hitne službe ne znaju ništa o tome jer su sinoćnji dežurni liječnici na dužnosti tek u utorak, a da je ravnatelj trenutno nedostupan.

Ravnatelj Mario Zovak nam je telefonom rekao kako će provjeriti s ekipom koja je sinoć radila i ubrzo nam poslati odgovor.

Tema: Hrvatska