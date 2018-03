'Vrtlare je tjerao da ležeći čupaju korov dok ih vuče auto'

Princ Charles od Welesa svoj je život u nekoliko navrata opisao užasnim. No, prema novoj knjizi o njegovom raskošnom životu, čini se kako se nije pretjerano trudio učiniti ga boljim. A ni prema svojim prijateljima i poznanicima nije pretjerano ljubazan i obazriv.

Primjerice, jednom je bio pozvan na vikend u sjeveroistočnu Englesku. No, prije nego što je otputovao, naredio je svojim ljudima da dan prije putovanja uzmu sav namještaj iz njegove spavaće sobe i presele ga kod prijatelja kod kojeg je trebao odsjesti. Da, Charles je iz uređene gostinjske sobe svog domaćina izbacio sav namještaj te na mjesto njega - postavio svoj. Ormare, ladice, ortopedski krevet, pa čak i svoje plahte, mali radio, poseban viski, boce vode i dva pejzaža Škotske. Nakon toga uslijedila je i dostava hrane, naravno organske.

Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL

Njegov je domaćin odlučio da ga, bez obzira na ugodno društvo, više neće pozivati u goste. Slična situacija dogodila se i na drugom putovanju "u goste".

Charles je trebao doći na produljeni vikend, a njegovi domaćini su, tijekom mjeseci pripreme, pozvali brojne goste na večeru od četiri slijeda, naručili puno hrane, pića i cvijeća kako bi sve izgledalo savršeno.

No, kad je trebao doći u taj petak popodne, Charles se nije pojavio. Iz njegovog ureda javili su domaćinima kako će zbog posla princ stići sutradan ujutro.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Idući dan nije došao na ručak, a domaćine je opet nazvao njegov ured i rekao kako će princ doći na večeru. No, do poslijepodneva cijelo je druženje bilo otkazano zbog "iznenadnih okolnosti".

Charles je kasnije objasnio domaćinima zašto nije uspio doći. Naime, princ nije mogao "napustiti ljepotu suncem obasjanog vrta u Highgroveu". Domaćini, koji su potrošili basnoslovne svote novca na njegov dolazak, bili su očajni zbog tog razloga.

Koliko je loš gost, toliko je Charles loš domaćin. Tijekom četiri mjeseca koliko je živio u Škotskoj, tražio je od mnogih ljudi da ga dođu posjetiti i praviti mu društvo. No, sve su morali platiti sami.

Foto: Davor Javorović/POOL/PIXSELL

Kada je u svom domu radio zabave, sav raspored bio je prilagođen njegovim navikama i željama. Gosti bi dobili večeru oko 20 sati, a on bi došao oko 20:15, jer nije htio jesti prvo jelo. Njegovi gosti počeli su jesti bez njega, no prije doručka ih je Camilla zamolila da ne započinju bez njega jer se princ jako na to uvrijedi.

Svi njegovi zaposlenici žale se na njegovo ponašanje. Charles, naime, voli "pljuvati" po drugima i jadati se kako mu je život užasan. Posebice kada mu u uredu nije savršena temperatura ili kako su mu svi zaposlenici beskorisni.

No, najbizarnija je priča o njegovim vrtlarima u Highgrove vrtu. Zbog toga što princ ne želi da se koriste ikakvi pesticidi, zaposlio je četvoricu vrtlara koji leže na trbuhu i čupaju korov dok ih vuče Land Rover, piše Daily Mail.