Ležaljka 30, a mjesto u hladu u Puntu naplatit će vam 15 kuna

Uz suludo visoke cijene raznih jela ili namirnica duž obale, društvenim mrežama ovih dana kruži i fotografija iz kampa u Puntu na otoku Krku.

Tamo su naveli kako najam drvene ležaljke stoji 30 kuna i možete je potpuno besplatno smjestiti na sunce.

No poželite li mjesto u hladu, to ćete zadovoljstvo platiti dodatnih 15 kuna. Ako želite da vam dijete bude u hladu, to ćete platiti 10 kuna.

Kako se navodi i radno vrijeme od 9 do 20 sati, mnogi se pitaju što je s onima koji dođu na plažu u 8, ali tko će biti taj tko pomiče mjesta - jer se hlad kreće ovisno o položaju Sunca.

