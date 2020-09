Ležerni odmor posade lučke kapetanije na službenom brodu

<p>U nedjelju na otoku Čiovu zabilježeno je neprimjereno ponašanje od strane službenih osoba. Naime, samo 50 metara od obale mogao se vidjeti brod Pojišan koji je bio izravno privezan za službeni brod Lučke kapetanije Split. </p><p>- Smije li se sidriti 50 metara od obale? - pitao se čovjek koji je sve fotografirao, piše <a href="https://morski.hr/2020/09/17/sinjorine-u-toplesu-i-kupanje-lezerni-odmor-posade-lucke-kapetanije-na-sluzbenom-brodu/" target="_blank">Morski.hr</a>. </p><p>– Jelo se, pilo, bančilo i kupalo. To je bilo u nedjelju u podne. Na brodu kapetanije je bilo njih 5-6, ali na drugom brodu su bile neke šinjorine u toplesu privezane i dolazile su na brod od kapetanije isto. Tu je bilo još nekoliko usidrenih brodova, a bio je čak i jedan sa skuterom koji je prolazio par metara od kupača i izvukao ga na plažu, odmah do mene - rekao je. </p><p>Što se sidrenja tiče, ono je dozvoljeno svuda gdje to izričito nije zabranjeno, a kako je sve to jasno označeno u peljarima, nema nikakvog razloga da sidrenje poput ovog na slikama nije dozvoljeno.</p><p>Sidriti se može i van označenih sidrišta, unutar spojnice dvaju istaknutih rtova, dakle svugdje gdje nije zabranjeno i gdje ne ometa sigurnost plovidbe. Dakle, sidrenje ovdje ne bi trebalo biti sporno.</p><p>Ono što jest sporno je vrlo neugodna činjenica da je na službeni brod jedne Lučke kapetanije privezan civilni brod koji nije u kvaru ili nevolji, a civili, u ovom slučaju djevojke u toplesu uz zabavu, jelo, piće i kupanje, u opuštenoj atmosferi prelaze s jednog broda na drugi, dok posada broda to iz nekog razloga odobrava, čak štoviše, u tome na ovaj način i sudjeluje.</p><p>Upit je poslan i kapetanu Lučke kapetanije Split Željku Kušteru, koji je provjerio o čemu se radi i dao svoje mišljenje za Morski.hr, a nedugo nakon, na upite su odgovorili i iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koji su potvrdili navode kapetana. </p><p><strong>Njihovo priopćenje o spornom događaju vam prenosimo u cijelosti: </strong></p><p>- Prema zaprimljenom odgovoru možemo vas obavijestiti da je dana 13.09.2020. (nedjelja) brod Pojišan bio angažiran na osiguranju maratona „Na drugu obalu s osmjehom na licu“ za djecu s posebnim potrebama u organizaciji udruge „Dlan o dlan“. Maraton je započeo u 9:00 sati i trajao je do 11:00 sati na dionici Rt Marjana (Institut) do Čiova (Slatine).</p><p>Nakon obavljanja ove zadaće posada je imala pauzu za ručak tijekom koje niti jedan član posade nije napustio brod i cijelo vrijeme su svi bili propisno obučeni u službene odore.</p><p>Vezano za ostale navode iz upita nadležna Uprava sigurnosti plovidbe provest će postupak utvrđivanja svih okolnosti događaja. </p>