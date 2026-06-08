Liberali napali svoju državnu tajnicu zbog Povorke ponosa. Dok i dalje sjede u ZDS koaliciji

Sjede u koaliciji sa strankom koja je generator korupcije. Sa strankom koja promovira ustaštvo. Čiji ministri pozdravljaju sa "Za dom spremni". U vlasti koja koketira s propalom ideologijom i društvenim skupinama koje žele ograničiti slobodu i suziti prostor jednakosti u društvu.

Ali državni tajnici te stranke ne smiju sudjelovati u Povorci ponosa.

Mirko Budiša, zamjenik predsjednika HSLS-a, javno je kritizirao svoju državnu tajnicu u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenku Lastrić Đurić, zbog toga što je sudjelovala na Povorci ponosa.

Srp i čekić

Optužio ju je da ime stranke "koristi kao paravan za vlastiti aktivizam i interes", naglasio da HSLS "ne podržava radikalni aktivizam niti propale ideologije", te upozorio da ne želi sudjelovati u skupovima na kojima se "ističu totalitarni simboli poput srpa i čekića i gdje se otvoreno poziva na revoluciju".

"Dok naši građani svakodnevno vode borbu s rastućim troškovima života, inflacijom i nesigurnošću, medijski prostor okupiraju marginalne provokacije i propale ideologije čiji su promotori često pripadnici privilegirane zlatne mladeži", naglasio je Budiša, čija stranka - podsjetimo - sjedi u koaliciji koja njeguje poseban odnos prema jednoj propaloj ideologiji, pjeva njezinom poglavniku, ističe i opravdava njezine simbole te pozdravlja njezinim pozdravom.

Lekcija iz liberalizma

I onda kreće Budišina lekcija iz liberalizma: "Liberalizam nije jednoumlje. Liberalizam znači slobodu, odgovornost i jednaka pravila za sve".

Ali očito, ne i slobodu i jednaka prava za sudionike Povorke ponosa i dio društva koja u toj povorci traži ravnopravan status u demokratskom društvu.

To je naglasila i prozvana HSLS-ova državna tajnica: "Vjerujem da je Hrvatska najjača kada igra zajedno, kada snažniji štiti slabijega, kada većina štiti manjinu i kada svi zajedno gradimo društvo međusobnog poštovanja i uvažavanja. Upravo takvo društvo, u kojem svaki građanin može živjeti slobodno, sigurno i dostojanstveno, cilj je kojem trebamo težiti i u budućnosti".

I zbog toga zaradila napad svog zamjenika predsjednika stranke.

Dabro, Anušić...

Stranke koja je ostala u koaliciji s Josipom Dabrom koji pjeva Anti Paveliću, s ministrima koji urlaju ZDS, s premijerom koji opravdava ustaški pozdrav, ali i sa strankom koja je direktno odgovorna za rješavanje, ali i kriva za generiranje, upravo onih problema koje je Budiša naveo u svojoj objavi - poreznog rasterećenja, gospodarskog rasta, borbe protiv korupcije i zaustavljanja iseljavanja mladih.

HSLS-u je očito ugodnije, lakše i profitabilnije biti u savezu s takvim strankama, s takvim pojedincima, s promotorima zločinačke i propale ideologije koju se nasilno pokušava poistovjetiti s hrvatstvom, nacijom, vjerom i Domovinskim ratom.

Budiša je, dapače, proglasio Zagreb "prostorom selektivne demokracije u kojem se pojedinim društvenim i ideološkim skupinama daje veći javni prostor i institucionalna vidljivost, dok se druge stavove često marginalizira ili unaprijed diskvalificira".

I sve to unatoč činjenici da se tim "marginaliziranim i diskvalificiranim" stavovima daje Hipodrom i Arena, daju im se gradske ulice i glavni gradski trg, iako su ti stavovi usmjereni prema ograničavanju tuđe slobode, jednakosti i ravnopravnosti u društvu.

Nariče nad slobodom

HSLS nariče nad Hodom za život, klečavcima, klerikalnim konzervativcima koji ugrožavaju prostor slobode ženama, gejevima i drugim manjinskim skupinama, a javno se obračunava sa svojom državnom tajnicom koja sudjeluje u povorci usmjerenoj borbi za slobodu svih članova društva.

HSLS se buni protiv "propalih ideologija, petokraka, srpa i čekića" koji tobože dominiraju na Povorci ponosa, ali zato drži ljestve vlasti koja afirmira ustaški pozdrav, ustaške postrojbe, ustaške žrtve, ustaškog poglavnika, pod vodstvom premijera koji je uskočio u krevet s nositeljima klerikalnog nacionalizma.

I da, HSLS je bio u vladajućoj koaliciji sa SDP-om 2000. godine, pod vodstvom Budišina prezimenjaka.

Čija revolucija?

A onda, na red dolazi Budišina zapaljiva i huškačka tvrdnja da se na Povorci ponosa "otvoreno poziva na revoluciju".

Nije objasnio na kakvu revoluciju je mislio, upravo u vrijeme kad se o revoluciji govori u kontekstu Thompsonova poziva mladima da "preuzimu Hrvatsku", kao i desničarskog udara na ljudska i manjinska prava, na liberalnu demokraciju, na Ustav i ustavne slobode, kroz rehabilitaciju NDH i promociju klerikalnog konzervativizma i tvrdog nacionalizma.

Zamjenik predsjednika stranke koja se naziva liberalnom zamjera svojoj državnoj tajnici promociju građanskih sloboda, istodobno držeći svijeću ideologiji, koaliciji i vlasti koja zatvara prostor slobode na svim razinama.

Bi li istu reakciju imao da se Nevenka Lastrić Đurić ukazala na Hodu za život? Ili makar na Thompsonovu koncertu?

Čini se da je liberalni HSLS odlučio nametnuti se kao ozbiljna konkurencija Domovinskom pokretu.