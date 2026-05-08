LICE MONSTRUMA Evo kako je srpski zločinac Travica reagirao kad je dobio 20 godina zatvora
Županijski sud u Osijeku nepravomoćno je osudio Željka Travicu (64) na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina u Ceriću 1991. godine. Optužen je da je sudjelovao u zlostavljanju i strijeljanju zarobljenih hrvatskih policajaca i pripadnika HOS-a nakon pada mjesta. Na izricanju presude bio je i glavni svjedok Zoran Šorli, kojeg je Travica tijekom ročišta nazvao lažovom.
U izrečenu kaznu uračunava mu se vrijeme provedeno u pritvoru od 5. studenog 2024. godine.