REAKCIJA UOČI PROSVJEDNE ŠETNJE

Izraelsko veleposlanstvo: 'Hamas zapošljava prave teroriste kao novinare'

Piše Antonela Šaponja,
Izrael obilježava prvu godišnjicu krvavog napada Hamasa, majka jednog od taoca stigla u Zagreb | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Razumljivo je željeti pokazati suosjećanje prema kolegama u ratnim zonama, ali licemjerno je ignorirati činjenicu da Hamas zapošljava prave teroriste kao “novinare”, navodi izraelsko veleposlanstvo

Veleposlanstvo Države Izrael oglasilo se uoči današnje prosvjedne šetnje za solidarnost s kolegama novinarima i civilima u Gazi koje organizira Hrvatsko novinarsko društvo u suradnji sa Sindikatom novinara Hrvatske s početkom u 16 sati.

Njihovu izjavu prenosimo u cijelosti:

- Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske pozvali su na prosvjednu šetnju, navodno iz solidarnosti s palestinskim "kolegama". Takvo okupljanje moglo bi izgledati nevino i dobronamjerno, da nije nedostatka profesionalne dosljednosti od strane organizatora i drugih motivacija koje promovira radikalna ljevica.

Veleposlanstvo Izraela poštuje rad hrvatskih novinara i rado će predstaviti i izraelske stavove u vezi s ratom protiv islamističke terorističke organizacije Hamas, koja je odgovorna ne samo za zločine nad izraelskim narodom 7. listopada 2023. godine, već je u u svom tvrdoglavom odbijanju da položi oružje i oslobodi preostalih 50 izraelskih talaca odgovorna i za patnju palestinskog naroda.

Veleposlanstvo se nada da će mediji u Hrvatskoj predstaviti istinitu i točnu sliku događaja – koja uključuje Hamasovu manipulaciju podacima o žrtvama na palestinskoj strani, lažne tvrdnje o izgladnjivanju stanovništva, korištenje palestinskih civila kao “živih štitova" – te da će, posebno u kontekstu današnjeg događaja, osuditi sramotno korištenje novinarske profesije kao krinke i Hamasove teroriste u prslucima s natpisom PRESS, što ugrožava prave novinare. Kao što su premijer Benjamin Netanyahu i IDF rekli u svojim izjavama, Država Izrael ne napada novinare namjerno i cijeni njihov rad.

Razumljivo je željeti pokazati suosjećanje prema kolegama u ratnim zonama, ali licemjerno je ignorirati činjenicu da Hamas zapošljava prave teroriste kao “novinare”, uključujući i one koji su sudjelovali u zločinima 7. listopada, pa čak i one koji su držali taoce u svojim domovima - navodi Veleposlanstvo Države Izrael. 

