Lideri zemalja EU-a će vojnu pomoć Ukrajini udvostručiti?

"To je ono što ćemo učiniti i siguran sam da će čelnici to odobriti, taj novac. I to će se dogoditi (odmah)", rekao je visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell na početku samita.

"Jučer sam predložio da se udvostruči naš doprinos s 500 milijuna eura vrijednom vojnom pomoći", dodao je Borrell.

Prije nešto više od tjedan dana Europska unija je prvi put u povijesti odlučila financirati kupnju te isporuku oružja i opreme napadnutoj zemlji članici Europske unije.

U tu je svrhu osnovan mehanizam vrijedan 500 milijuna eura.

"Mislim da su se svi složili da su se stvari promijenile od 24. veljače", rekla je estonska premijerka Kaja Kallas na početku sastanka, referirajući se na prvi dan ruskog napada.

Čelnici EU-a također su raspravljali o tome kako poboljšati obrambenu suradnju među državama članicama i ublažiti gospodarske posljedice rata, kao i o mogućnostima daljnjih sankcija.

Summit je također bio prilika da se sredstva za obranu troše učinkovitije, rekao je luksemburški premijer Xavier Bettel.

"U Europskoj uniji trošimo više novca na vojne izdatke od Rusije. Ali kupujemo toliko različitih stvari da trošimo previše novca", rekao je Bettel.

Bettel je također govorio protiv, po njemu, ishitrenih zahtjeva za uvođenjem novih sankcija Rusiji, nakon što su se Latvija, Litva i Poljska u četvrtak zauzele za zabranu uvoza ruskih energenata.

"Oni koji dolaze s novim sankcijama su oni koji se sutra vrate i kažu: 'Trebamo više novca'", rekao je Bettel.

Očekuje da će čelnici zemalja članica EU-a razgovarati i o tome da učine ekonomiju manje ovisnom o materijalima iz trećih zemalja.

