BESPLATAN PARKING

Lidl otvorio svoja vrata i u zagrebačkom Središću

Piše Iva Tomas,
Foto: Goran Jakus

Kao znak podrške lokalnoj zajednici, Lidl je ovom prigodom donirao 1.500 eura Dječjem vrtiću Središće, čime nastavlja tradiciju društveno odgovornih aktivnosti uz otvorenje novih objekata

Zagrebačko Središće u četvrtak je dobilo novu poznatu trgovinu - Lidl, na adresi Julija Knifera 10, što je 112. Lidl trgovina u Hrvatskoj, priopćili su iz Lidla.

Nova trgovina prostire se na 1.170 m² prodajnog prostora i smještena je u sklopu poslovno-stambenog kompleksa Museum Residences, neposredno uz Aveniju Većeslava Holjevca. Objekt uključuje garažni prostor sa 80 parkirnih mjesta, koji su besplatni za kupce Lidla. Unutar trgovine se nalaze samonaplatne blagajne koje omogućuju bržu i jednostavniju kupnju. Trgovina u Središću je 19. po redu Lidl u Zagrebu.

Regionalni voditelj prodaje, Branimir Anić, i voditeljica prodaje, Ivana Stepić, nazočili su ceremoniji otvorenja, čime su simbolično obilježili početak rada nove trgovine. Tijekom razdoblja otvorenja, kupci su imali mogućnost iskoristiti posebne promotivne ponude i popuste na odabrane artikle.

Kao znak podrške lokalnoj zajednici, Lidl je ovom prigodom donirao 1.500 eura Dječjem vrtiću Središće - područnom objektu DV Zapruđe, čime nastavlja tradiciju društveno odgovornih aktivnosti uz otvorenje novih objekata.

Lidl na novoj zagrebačkoj adresi radi svakodnevno, od ponedjeljka do nedjelje, u vremenu od 8 do 21 sati. 

