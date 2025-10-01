Hrvatska pri vrhu po inflaciji u EU! Analitičar: 'Ovo je za nas postalo novo normalno...'

Ne baš optimistične vijesti. Potrošačke cijene u Hrvatskoj u rujnu su porasle za 4,2 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok su na mjesečnoj razini veće za 0,4 posto, objavio je Državni zavod za statistiku.

Najveći rast zabilježen je u sektoru usluga, koje su poskupjele za 6 posto, a slijede hrana, piće i duhan s rastom od 5,6 posto te energija s 4,5 posto. Podaci Eurostata potvrđuju zabrinjavajući trend - Hrvatska se, zajedno sa Slovačkom, nalazi na drugom mjestu po visini inflacije u eurozoni, a ispred nas je samo Estonija s 5,2 posto.

Ekonomski analitičar Mladen Vedriš istaknuo je kako ponovno ubrzanje inflacije nije iznenađenje.

"Nije. To je rep turističke sezone koja se produžila. Razina cijena je povećana u tim ljetnim mjesecima, ne samo u turističkim dijelovima zemlje, nego svuda. I te povećane cijene koje postoje na policama i dalje čine svoje. Tako da činjenica da smo na vrhu te ljestvice je nešto što je postalo za nas gotovo novo normalno - rekao je za RTL Danas.

Vedriš objašnjava da su razlozi strukturne prirode, navodeći zatvorenija tržišta i oligopolnu strukturu kao ključne faktore.

"Razina cijena u Hrvatskoj vidjeli ste u drugim relativno malim zemljama, znači zatvorenija tržišta, veću mogućnost oligopolne strukture gdje jedan drugoga trgovci i veliki lanci prate. Znači nisu konkurencija, nego su zapravo zadovoljni sa tom razinom cijena", pojasnio je. Na pitanje kako se boriti s visokom inflacijom unatoč relativno malim promjenama na tržištu, Vedriš naglašava odgovornost države.

"To znači da država mora instrumentima porezne politike, fiskalne politike, znači monetarnom politikom, politikom dohodaka država ima alate. To je one toolboxi, sada je pitanje kako će te alate upotrijebiti. Isto tako bi bilo razumno pogledati kako to upotrijebljuju zemlje koje imaju znatno nižu stopu inflacije." Vedriš smatra da statistički podaci nisu dovoljni te da je nužan snažniji angažman udruga za zaštitu potrošača.

"Lijepo je da čujemo podatke Eurostata, ali ja bih još puno radio da imamo snažne udruge potrošača i to je svojevrsni monitoring, da svaki dan, svaki tjedan, te udruge na svojim portalima, stranicama objavljuju tko je poskupio cijene, da se objavljuje struktura cijena, da se vidi koliko tko participira. U tome mi zapravo putujemo kroz maglu cijena bez GPS-a i to je hrvatski problem. Znači ukoliko hoćemo mora se djelovati."

Dodao je kako je u drugim zemljama pritisak javnosti i udruga znatno jači.

Ima li inflacija svoj plafon?

Na kraju, upozorava da se problem neće riješiti sam od sebe i da ne treba očekivati gornju granicu rasta cijena.

"Nema tu plafona, obično kad inflacija raste može biti ovakva puzajuća kao je kod nas, može dobiti eskalaciju i onda nastupe veći problemi, znači puno bolje je liječiti temperaturu gripe nego upale pluća.

Znači de facto ako je inflacija jedna nacionalna državna situacija, onda odgovarajuće institucije, prvenstveno izvršne vlasti moraju stvoriti sustav. Mi nemamo naravno ni vremena, ni mogućnosti, ali itekako ako pogledate praksu drugih zemalja koje su suzbile tu inflaciju, to je moguće. Samo se mora početi energičnije djelovati", zaključuje Vedriš.