Liga naroda - jamac za svjetski mir: Uslijedilo je krvoproliće...

Temeljni cilj Lige naroda bio je plemenit i teško dostižan - mir u svijetu. Organizacija utemeljena na 10.1.1920. zalagala se za razoružanje, međunarodni sustav sigurnosti i rješavanje međudržavnih problema putem pregovora.

Njezini ciljevi su u to vrijeme bili novost. Naime, do tada se smatralo da je mir rezultat ravnoteže snaga među velikim silama. No stravično krvoproliće nakon četiri godine, koliko je trajao Veliki rat, potaknulo je sve na Mirovnoj konferenciji u Parizu da prihvate prijedlog američkog predsjednika Woodrowa Wilsona koji je inzistirao na stvaranju jedne takve organizacije..

Foto: screenshot/Youtube/Twitter Posljedice Prvog svjetskog rata: 10 milijuna mrtvih, 20 milijuna ranjenih vojnika

Liga naroda je, naime, bila u središtu Wilsonove vizije kako bi stvari u Europi trebale funkcionirati.

Francuski premijer Georges Clemenceau, jedan od Velike trojice koja su krojila kartu Europe poslije I. svjetskog rata nije bio protiv Lige. On jednostavno nije vjerovao da će zamisao uspjeti.

'Volim Ligu naroda, ali u nju ne vjerujem'

- Molim vas nemojte me krivo shvatiti. I mi smo došli na svijet s plemenitim porivima i uzvišenim težnjama koje vi tako često i tako rječito izražavate. Mi smo postali ono što jesmo zato što nas oblikuje gruba ruka svijeta u kojem moramo živjeti i preživjeli smo samo zato jer smo izdržljivi. Vi živite u svijetu u kojem je demokracija sigurna. Ja živim u svijetu u kojem je ubiti demokrata korektno - rekao je jednom Clemenceau Wilsonu, piše Margaret Macmillan svojoj knjizi Mirotvorci - šest mjeseci koji su promijenili svijet.

Dok je Wilson vjerovao da primjena sile naposljetku vodi neuspjehu, Clemenceau je i prečesto imao prilike vidjeti kako se silom postiže uspjeh.

Foto: wikimedia Georges Clemenceau (lijevo) i Woodrow Wilson (desno)

U knjizi Oni su stvorili mir koju je uredio Serge Berstein stoji kako Clemenceau gleda na Ligu naroda kao na pomalo bizarnu fiksnu ideju američkog predsjednika te da to potvrđuje u jednoj od svojim šokantnih izjava 'Volim Ligu naroda, ali u nju ne vjerujem'.

Liga se pokazala nedoraslom...

I bio je u pravu. Na papiru su ciljevi i metode Lige naroda zvučale divno, praktično i djelotvorno. U stvarnosti nije bilo tako. Postizanje mira i sigurnosti ovisilo je o suradnji naroda jednih s drugima i o njihovom “prihvaćanju obaveza da ne pribjegavaju ratu”.

Ukupno 63 zemlje bile su članice Lige naroda od 1920. do 1946. Sjedinjene Države, međutim, nikada nije bile njezinom članicom.

Iako je do 1938. riješila preko 40 međunarodnih sporova, u značajnijim sukobima koji su se ticali velikih sila, ono je podbacila.

Liga se pokazuje nedoraslom da zaustavi osvajačke pohode Italije, Japana i Njemačke...

Foto: wikipedia



Nije uspjela spriječiti japansku invaziju na Mandžuriju i talijansku aneksiju Etiopije 1936., kao ni Hitlerov Anschluss Austrije 1938. godine, nacističko pokoravanje Čehoslovačke 1939.

Liga je prestala djelovati 1940., a službeno je ugašena 20. travnja 1946. Njezina imovina i obveze prebačene su Ujedinjenim narodima.

Tema: History