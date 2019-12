Liječnica koja se tukla bila na listi HDZ-a, dobila je 284 glasa

Doktorice Zadravec, doktorice Zadravec, vikali smo uzalud pokušavajući od same akterice događaja dobiti bilo kakav komentar.

Zamjenicu ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, prof. dr. sc. Dijanu Zadravec, susreli smo dok je s mobitelom na uhu u pratnji suradnika žurila prema Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, čija je predstojnica. Nije nam odgovorila, nije nas ni pogledala. Djelovala je prilično ljutito i indisponirano.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zadravec se u srijedu ujutro u jednom od ureda uprave bolnice u Vinogradskoj cesti u Zagrebu sukobila sa zaposlenicom ureda nabave Mijom Primorac. Dobro upućeni bolnički izvori kažu da je doista došlo i do fizičkog sukoba, u kojem je Zadravec napala zaposlenicu.

Ne čudi ih to, kažu nam ljudi iz bolnice s kojima smo razgovarali, jer je dr. Zadravec, tvrde, poznata po nezgodnom karakteru. Kod sukoba s Primorac sve je kulminiralo, doznajemo neslužbeno, zbog natječaja za projekt u kojem je dr. Zadravec imala neke ambicije i planove.

'Viče i urla na mene'

- Zamjenica Zadravec svakodnevno viče i urla na ljude i svi s njom imaju problema. Najviše ih ima ravnatelj jer ona pretendira na njegovo radno mjesto. Ta je žena sa svima u svađi, a uvijek ističe kako joj nitko ništa ne može jer ima političko zaleđe - govore naši izvori dodajući kako njezin izgled elegantne i njegovane plavuše nimalo nije u skladu s naglom naravi.

Iz zagrebačke policije potvrdili su da su oko 10 sati imali dojavu o događaju u bolnici te da još ispituju sve okolnosti. Dok smo oko 13 sati u krugu bolnice tražili aktere događaja kako bismo s njima razgovarali, vidjeli smo i dvojicu policajaca na glavnoj porti bolnice. Ispitivali su svjedoke, koji su dali oprečne izjave o tome tko je započeo sukob. Primorac je, kako neslužbeno doznajemo, policiji ispričala da ju je Zadravec, nakon sustavnog psihičkog maltretiranja, fizički napala. Tvrdila je da ju je stisnula za ruku i ogrebala, zbog čega joj je automatski uzvratila. Zbog šoka Primorac je navodno završila kod psihijatra.

Ravnatelj bolnice u Vinogradskoj, prof. dr. sc. Mario Zovak, potvrdio je da je bio incident, no nije bio siguran je li bilo fizičkog obračuna.

Razgovarao je s obje, ali svaka ima svoju verziju priče. Njemu ne pada na pamet, dodaje, stavljati ih na poligraf nego će povjerenstvo utvrditi što se točno dogodilo, a zatim hoće li i koje mjere poduzeti. To može biti opomena, opomena pred otkaz ili otkaz.

'Svaka ima svoju verziju'

- Ova kuća ima nultu stopu tolerancije na bilo kakav oblik nasilja, verbalnog ili fizičkog. Krajnje mi je nevjerojatno da bi profesorica Zadravec, akademski obrazovana osoba i profesorica na Stomatološkom fakultetu, na bilo koji način upotrijebila fizičku silu. Isto tako, da bi kolegica iz službe nabave reagirala na isti način. Ovo jest vrlo stresan posao i, kao i svaka druga ovakva kuća, imamo zaštitare za teška stanja u hitnim situacijama. Ali kad se radi o odnosima osoblja, nikad, otkad sam ja ovdje, nismo imali situaciju da je bilo tko na koga fizički nasrnuo - kaže Zovak.

Ime Dijane Zadravec pojavilo se u javnosti prije tri godine, nakon posljednjih parlamentarnih izbora, kad se spominjala kao moguća ministrica zdravstva. Nazivali su je i novom mladom uzdanicom HDZ-a te slovi kao “miljenica” premijera Andreja Plenkovića. Na izborima u rujnu 2016. godine Dijana Zadravec bila je na listi HDZ-a u 1. izbornoj jedinici, čiji je nositelj bio, ni više ni manje no sam Plenković. Zadravec je tad bila 12. na listi, a od ukupno 62.310 preferencijalnih glasova, dobila je samo 284 (0,45%) te je po broju glasova građana bila pretposljednja na listi. Zbog toga je u borbi oko ministarske fotelje ipak pobijedio aktualni ministar Milan Kujundžić, no upućeni izvori kažu da je dr. Zadravec vrlo ambiciozna te da puca na jaču poziciju od one na kojoj je sad.

Kako je sama ispričala za eMeđimurje, Zadravec je rođena 1973. u Čakovcu. Četiri godine specijalizirala je radiologiju, nakon čega je dvije godine bila na subspecijalizaciji iz neuroradiologije. Otkrila je i da je, iako je imala ponuda za poslove u inozemstvu, odlučila ostati i vratiti dug domovini.