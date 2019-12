Tukle se zamjenica ravnatelja i zaposlenica bolnice u Zagrebu?

Zamjenica ravnatelja KBC Sestre Milosrdnice, Dijana Zadravec i zaposlenica Mia Primorac navodno su se potukle u srijedu ujutro. Zbog toga je u Vinogradskoj bolnici morala intervenirati i policija.

Ravnatelj bolnice u Vinogradskoj Mario Zovak potvrđuje da je u ravnateljstvu došlo do sukoba između njegove zamjenice Dijane Zadravec i zaposlenice u nabavi, Mije Primorac, zbog nekog projekta. Nije, međutim, sigurno, da je bilo i fizičkog obračuna. Razgovarao je s obje, ali svaka ima svoju verziju priče, kaže ravnatelj. Njemu ne pada napamet, dodaje, da ih stavlja na poligraf nego će povjerenstvo utvrditi što se točno dogodilo, hoće li, i koje mjere biti poduzete. To može biti opomena, opomena pred otkaz, ili otkaz.

- Ova kuća ima nultu stopu tolerancije na bilo kakav oblik nasilja, verbalnog ili fizičkog. Razgovarao sam s objema, ali budući da je to još sasvim nejasno, ne pada mi napaet zauzimati strane. Krajnje mi je nevjerojatno da bi profesorica Zadravec, akademski obrazovana osoba i profesorica na Stomatološkom fakultetu, na bilo koji način upotrijebila fizičku silu. Isto tako, da bi kolegica iz službe nabave reagirala na isti način.Ovo jest vrlo stresan posao, i, kao i svaka druga ovakva kuća, imamo zaštitare za teška stanja u hitnim situacijama. Ali, kad se radi o odnosima osoblja, nikad dosad, otkad sam ja ovdje, nismo imali situaciju da je bilo tko na koga fizički nasrnuo - kaže Zovak.

Nije siguran da je bilo fizičkog sukoba između dviju žena, i ne vjeruje u to. Na pitanje jesu li one same rekle da je bilo, Zovak odgovara kako je "to toliko banalno da ne može niti izgovoriti".

Dijana Zadravec je neuroradiologinja i zamjenica ravnatelja KBC-a, a Mia Primorac je voditeljica Odjela nabave medicinskih proizvoda.

Iz policije su nam potvrdili da su dobili dojavu o navedenom događaju i da se okolnosti još utvrđuju.

Tema: Hrvatska