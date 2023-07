Liječnici oštro: Fuchs nije jedini, liječenje moćnika je pravilo! Zovu nam šefa, mučno je slušati

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs (69) bio je prošlog vikenda primljen preko reda u Kliniku za traumatologiju u Zagrebu. Svemu su svjedočili pacijenti koji su se pobunili. Iz bolnice su kasnije odgovorili da su mislili da je bila riječ o hitnom slučaju, ali na kraju se ispostavilo da nije.

O svemu se oglasila Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL).

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

'Vrijeme je da se svi mi, kako liječnici i drugi zaposlenici zdravstva tako i građani, prestanemo praviti da slon nije u sobi, kao u onoj engleskoj poslovici u kojoj je u sobi slon, samo nitko o tome ne priča. Slon je u sobi već desetljećima. Ne samo da je u sobi, nego je svojom veličinom ispunio sobu. Još malo pa će posisati cijeli kisik u sobi.

Slon u sobi, ono što se pravimo da se ne događa, što ne spominjemo i od čega odvraćamo oči, je fenomen pod nazivom: Imaš vezu? Imaš nekoga tamo da ne moram čekati mjesecima na pretragu ili pregled? Možeš mi riješiti pregled ili pretragu?

U Hrvatskoj svi plaćamo obvezno zdravstveno osiguranje. Ali svim građanima zdravstvena usluga u stvarnosti nije jednako dostupna. Postoje oni koji čekaju mjesecima na pretragu i satima ispred vrata ambulante. A postoji i kasta moćnih i/ili bogatih koja im poseban tretman u javnom zdravstvenom sustavu. Vidjesmo neki dan kako je ministar Radovan Fuchs uspješno, brzo i učinkovito riješio svoj zdravstveni problem na hitnom bolničkom prijemu. Ništa čekanja, ništa redovi pred ambulantom, ništa nervoza i gubljenje sati. Pacijent gotov za pola sata. A i parking mu se osigura pred vratima bolnice.

Slučaj ministra Fuchsa je, nažalost, slika i prilika kako, nažalost, funkcionira sustav u odnosu na moćne političare. Sustav u kojem su hitni prijemi prekrcani dan i noć, sustav u kojem nedostaje 2000 liječnika i pitanje koliko medicinskih sestara, sustav u kojem građani u pojedinim dijelovima države ne mogu do obiteljskog liječnika, pedijatra ili ginekologa. Sustav u kojem se na pojedine pretrage čeka mjesecima, pa tko može potegne vezu, tko može plati privatno, a tko ne može čeka.

Liječenje moćnika preko veze i preko reda nije iznimka, to je pravilo. Nama liječnicima godinama je muka od toga. Nazove ravnatelj, nazove šef klinike ili nazove već netko moćan unutar sustava. I slijedi uvijek isti razgovor. Dolazi taj i taj glavonja, daj molim te riješi to što prije i bez čekanja. I mi pognemo glavu i rješavamo to i tog političara ili političarku. U sustavu kao što je javno zdravstvo, koji je vrlo hijerarhiziran i centraliziran, nije uputno previše dizati glavu niti postavljati pitanja zašto neki političar mora ići preko reda. Sustav nas tjera na takav modus operandi i ucjenjuje na različite načine. I sustav očekuje da o tome šutimo. Autocenzura je temelj ovakvog zdravstvenog sustava. Za prekoredno uguravanje političara u bolnicama nisu krivi liječnici. Krivi su ravnatelji, šefovi i sustav.

Takvo nam je zdravstvo, a vidjesmo na primjeru kćerke predsjednika Sabora da nam je takvo i pravosuđe. Takvo nam je i društvo. Tanka kasta privilegiranih i svi mi ostali.

Mi liječnici tražimo dovoljno vremena za svakog pacijenta i poštivanje vremensko-kadrovskih normativa, tražimo micanje politike iz upravljanja zdravstvenim ustanovama, tražimo praćenje ishoda liječenja kako bi se vidjela kvaliteta liječenja, tražimo modernizaciju specijalizacija, tražimo više transparentnosti i učinkovitosti u upravljanju sustavom. Tko od donositelja odluka ozbiljno doživljava naše zahtjeve? Nitko. I zato prosvjedujemo i zato ćemo morati poduzimati i nove akcije. Jer političari koji odlučuju u zdravstvu ne čekaju niti minute. Za njih ima dovoljno termina, dovoljno liječnika, dovoljno medicinskih sestara i dovoljno vremena za medicinske postupke. Za njih je sustav uređen i zato ne vide potrebu da ga mijenjaju. Kada bi političari čekali u ambulantama i na hitnim prijemima, čekali na svaku veću pretragu desetak mjeseci, jako bi se bunili. I zato odnos zdravstva spram VIP tretmana koji uključuje pretrage i preglede preko reda i preko veze, moramo mijenjati. I zato i mi liječnici moramo protestirati na ulicama, a vjerojatno najesen poduzimati i druge aktivnosti. Jer bez našeg pritiska od promjena neće biti baš ništa. I političari će i dalje ravno na vrata ambulante i preskočiti sve umorne, zabrinute i bolne pacijente koji čekaju. Stoga, ne odustajmo od zahtjeva za promjenama. Jer samo tako ćemo mijenjati sustav. Za dobro naših pacijenata i za dobro liječnika i sestara. Svi mi ćemo prije ili kasnije biti tek samo pacijenti.'