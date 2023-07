Liječnici otkrivaju kome prijete ekstremne vrućine: 'Mladi se više paze, mnogi su dehidrirani'

Hrvatsku je zahvatio toplinski val kojeg je uzrokovala anticiklona 'Lucifer' koja gura topli zrak iz Afrike pa ovih dana bilježimo preko 34°C. Međutim za razliku od prijašnjih godina, ove godine, bar zasad hitni prijemi u Zagrebu nisu prepuni građana kojima je pozlilo zbog trenutnih vremenskih uvjeta.

- Zasad još nemamo povećan broj intervencija vezanih uz toplinski val. Nismo imali ni veći broj poziva. Očito se ljudi više pridržavaju naših uputa koje stalno ponavljamo u raznim medijima. U takvim je vremenskim uvjetima prije bilo do 20 posto više intervencija nego inače, ali sad nije takva situacija. Zasad nemamo povećan broj intervencija - rekao je za 24sata dr. Mladen Hron, voditelj smjene Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Međutim, imali su par intervencija zbog vrućina.

- Ljudi znaju kolabirati u tramvajima, a pogotovo pri izlasku iz šoping centara gdje je velika razlika u odnosu na unutarnje i vanjske temperature. Znalo se događati da uglavnom kolabiraju stariji kojima je hidratacija slabija jer piju manje tekućine, a i zbog unošenja raznih lijekova. Mladi se i više čuvaju nego stariji, to smo primijetili, piju više vode i pridržavaju se uputa da ne izlaze od 10 do 17 sati. No i sad vidimo da je u to vrijeme manji broj ljudi vani. Zasad još nismo imali ništa kobno. No, moramo naglasiti kako su za vrijeme ovako visokih temperatura najopasniji slučajevi kad se ostavljaju mala djeca u automobilu - istaknuo je dr. Hron.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'U opasnosti su radnici koji rade na otvorenom'

Posjetili smo i hitnu na Rebru, gdje su nam potvrdili da ni oni nemaju veći broj intervencija zbog vrućina.

- Nije bilo puno pacijenata sa simptomima toplotnog udara i sunčanicama. Imamo ljude s kroničnim oboljenjima koji teže podnose vrućine, ali pravih toplotnih udara da bi morali pristupiti hlađenju pacijenata, takve slučajeve ovih dana nismo imali. Vidjet ćemo kako će biti ovih dana. No, imali smo recimo pacijenta, stranca koji radi u Zagrebu na građevini. Došao nam je radi ozljede na radu, porezao se, da bi potom vidjeli da je skroz dehidriran radi čega smo ga zadržali par sati. Riječ je o mlađoj osobi - rekao je za 24sata dr. Alan Kvarantan, specijalist hitne medicine u KBC-u Zagreb.

Simptomi dehidracije su, navodi, opća slabost i glavobolja, a u riziku su svi koji provode puno vremena vani, prije svega fizički radnici, kao i starije osobe pogotovo one s kroničnim bolestima - rekao nam je dr. Kvarantan, navodeći kako hitne službe u priobalju imaju daleko više pacijenata sa simptomima toplotnog udara i sunčanice nego oni u Zagrebu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Na moru ljudi provode puno na otvorenom pa je i veća šansa da im ne bude dobro. Iako kažem, i u Zagrebu se događa da se građani u javnom prijevozu sruše ili u nekim javnim prostorima koji nisu klimatizirani. Inače, u ovim je danima kad su tako visoke temperature izrazito važno piti puno vode, a ne sokove i alkohol koje treba izbjegavati. Treba nositi pokrivala za glavu i boraviti u rashlađenim prostorima, ali ne da su velike razlike između unutarnje i vanjske temperature. S obzirom na vrijeme kakvo je sad, očekujemo veći broj ljudi radi problema koji bi se mogli pojaviti zbog vrućina, no trenutno situacija nije kritična - zaključuje dr. Kvarantan.