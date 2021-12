Brojevi testiranih posljednjih dana u Hrvatskoj govore da je korona u stagnaciji ali se bolnički kreveti ipak ne prazne željenom brzinom, što pokazuje broj hospitaliziranih, piše u utorak Jutarnji list.

Također, čelni ljudi bolnica kažu da čak i kad im broj pacijanata dijelom padne, ne smanjuju kapacitete namijenjene covidu jer naprosto nema uvjerljivih dokaza da će se omikron varijanta ponašati isto u svim državama a osobito kad je procijepljenost građana niska kao što je to u Hrvatskoj.

Na to upozorava i virusni imunolog dr. Stjepan Jonjić, Kaže da je u Hrvatskoj i dalje premalo cijepljenih među starijom populacijom a upravo bi njima omikron mogao najviše štetiti.

Naime, tek se čeka pravi dolazak omikrona u Hrvatsku. Prema podacima o sekvenciranim uzorcima u laboratoriju ECDC-a, omikron u Hrvatskoj još nije u zamahu.

No stručnjaci upozoravaju da je samo pitanje vremena kad će se to dogoditi, odnosno da će to biti najvjerojatnije iza blagdana tiekom kojih je u Hrvatsku došao veći broj građana iz zapadnih zemalja gde je novi sloj uvelike prisutan. Činjenica da dulje od dva mjeseca svakodnevno umire barem pedesetak oboljelih od covida-19 potvrđuje da je situacija ozbiljna i da mjesta za opuštanje nema, piše novinarka Jutarnjeg lista Gordana Jureško.